La 77 de ani, Ilie Năstase vrea un copil şi cu "cea mai frumoasă femeie": "Noi încercăm, ea vrea neapărat!" - Antena Sport

Câţi bani mai primeşte Ilie Năstase de la statul român

Câţi bani mai primeşte Ilie Năstase de la statul român, pe lângă pensia de general care e de 8 ori mai mică decât a lui Ion Ţiriac. Fostul număr 1 ATP primeşte şi o indemnizaţie de merit.

Ilie Năstase este unul dintre cei mai mari sportivi din istorie României. Pentru performanţele fantastice reuşite pe terenul de tenis, Ilie Năstase primeşte şi o indemizaţie de merit de la statul român.

Astfel, primul număr 1 din istoria ATP primeşte lună de lună de la statul român suma de 6.240 de lei. Ilie Năstase este şi general – maior în rezervă cu două stele, iar pentru asta primeşte o pensie de 1.435 de lei lunar.

Aceasta este de 8 ori mai mică decât cea pe care o primeşte bunul său prieten, miliardarul Ion Ţiriac.

„Nu am fost răsplătit, nu am primit nici măcar felicitări. Eu am fost răsplătit cu o pensie de militar de 1.435 de lei pe lună. Asta este răsplata pe care eu o primesc in fiecare lună.

Dar să ştiţi că nu mă aşteptam să mă răsplătească cu nimic… Dar dacă tot dau la alţii şi dau serios pensiile astea speciale… L-am auzit pe unul care spunea că «am eu pensie specială» … Dacă a mea este pensie specială, alea cu adevărat speciale cum dracu’ sunt? Cât or primi ăia?”, a spus Năstase, citat de agerpres.ro.