Câţi bani primeşte Ilie Năstase de la statul român, pe lângă pensia de general care e de 8 ori mai mică decât a lui Ion Ţiriac - Antena Sport

Aceasta este de 8 ori mai mică decât cea pe care o primeşte bunul său prieten, miliardarul Ion Ţiriac.

„Nu am fost răsplătit, nu am primit nici măcar felicitări. Eu am fost răsplătit cu o pensie de militar de 1.435 de lei pe lună. Asta este răsplata pe care eu o primesc in fiecare lună.

Dar să ştiţi că nu mă aşteptam să mă răsplătească cu nimic… Dar dacă tot dau la alţii şi dau serios pensiile astea speciale… L-am auzit pe unul care spunea că «am eu pensie specială» … Dacă a mea este pensie specială, alea cu adevărat speciale cum dracu’ sunt? Cât or primi ăia?”, a spus Năstase, citat de agerpres.ro.

Ion Ţiriac, pensie de 12000 de lei

Magnatul primește lunar de la statul român 12.000 de lei. Toţi banii au intrat într-un cont şi nu au fost folosiţi încă, ţinând cont de averea avută de fostul jucător.

Motivul pentru care Ion Ţiriac are o pensie atât de mare se leagă de perioada în care acesta şi-a terminat cariera în tenis. Următorii 20 de ani acesta a fost ofiţer în Ministerul de Interne şi a ieşit la pensie cu grad de colonel.

Ion Ţiriac este unul dintre ce mai bogaţi români cu o avere de aproape două miliarde. Ţiriac are 3 copii: pe Ion Ion Ţiriac, iar din relaţia cu Sophie Ayad îi are pe superba Ioana şi pe Karim. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO CU FAMILIA LUI ION ŢIRIAC)