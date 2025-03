"Mă-mpuşcau!" Milionarul român care ia 3 pensii a povestit ce a putut păţi după ce a fost arestat! - Antena Sport

«Înseamnă că nu eşti sănătos la cap, de ce nu ai predat semnăturile?», mi-a spus. «Păi, dom’le, dacă le predam semnăturile, pentru banii ăia mă împuşcau demult».

«Numai în instanţă le predau»”, a povestit Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.

Dragomir a dezvăluit că a predat semnăturile şi seriile banilor chiar în faţa procurorului militar al României. „Ia, bă, băiatule, eşti liber, ne cerem scuze”, a susţinut Dragomir că i-ar fi spus acesta.

Chiar dacă avea dovezile că nu îşi însuşise banii, Dragomir a mărturisit că procurorii tot nu voiau să îl elibereze fiindcă nu puteau justifica de ce l-au ţinut timp de 7 luni în arest fără motiv. Tot Dragomir a venit şi cu o idee pentru ca procurorii să justifice de ce a fost ţinut în arest. El le-a mărturisit că încălcase un ordin de transport al echipei pe care o conducea la acea vreme, semnat chiar de Postelnicu.

Dumitru Dragomir a recunoscut că primeşte trei pensii: „Mă duc spre 5.000 de euro pe lună”

„Iau trei pensii!”, a dezvăluit milionarul de 78 de ani care primeşte, lună de lună, o adevărată avere de la statul român. Dumitru Dragomir a recunoscut că a dat o lovitură importantă şi că şi-a asigurat bătrâneţea. Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal şi-a „rotunjit” serios conturile în 2024.

„Oracolul din Bălceşti” a început să primească, începând cu 2024, şi o pensie de la Parlament. Chiar Dumitru Dragomir anunţa că primise deja o sumă care se ridica la aproximativ 7.000 de lei.

„Am pensie bună că acuma mi-a dat și de la Parlament. Băi, nu iau niciun leu din firmele de când s-au înființat. Niciun leuț. Trăiesc numai din pensia mea și a nevesti-mii.

Iau 3 pensii, dar asta e altceva. Legale toate. Am de la sport renta viageră, puțin, câteva sute de euro. Am de la Parlament și deja mi-a venit prima pensie. Am în jur de 7.000 de lei. Am două legislaturi pline, 8 ani.

Și am pensia pe care am plătit și pentru care am cotizat: 4.000 de euro. Cu toate trei mă duc spre 5.000 de euro pe lună. Mai are și nevastă-mea vreo 2.700 de lei. Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată”, a declarat Dumitru Dragomir.