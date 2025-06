Milionarul român cu 3 pensii, dezvăluiri şoc! A scos pistolul şi a luat-o la fugă - Antena Sport

Milionarul român cu 3 pensii scoate la iveală detalii absolut şocante despre relaţia dintre doi patroni cu bani mulţi din România. Scena dezvăluită de acesta seamănă izbitor cu un film de Hollywood, cu mafioţi. Protagonişti au fost fostul patron de la Rapid, George Copos şi acţionarul lui Dinamo, Gigi Neţoiu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Milionarul român cu 3 pensii i-a lăudat pe cei doi chiar dacă a avut multe confruntări cu ei de-a lungul timpului. Acum, a povestit un episod absolut şocant.

Milionarul român cu 3 pensii devoalează un episod şocant între George Copos şi Gigi Neţoiu

Milionarul român cu trei pensii spune că a avut o relaţie foarte bună cu George Copos, deşi acesta a vrut să îl schimbe de maai multe ori din fruntea LPF. A scos la iveală un episod cu acesta. „Cu Copos am fost la mare, am băut, am mâncat la restaurant, am fost cu familiile la hotel la Păunescu și am stat până pe la 1 noaptea… Asta sâmbătă. Ne-am pupat, am plecat. El mă umfla că sunt cel mai mare, cel mai tare. Și luni aveam Adunare Generală. A propus să fiu dat afară: Obligatoriu trebuie să-l dăm afară pe Dragomir!”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.

Seria dezvăluirilor nu s-a oprit aici. Dragomir a spus cum George Copos a fost ameninţat cu pistolul de către Gigi Nețoiu. „Eu sunt amic cu el și acum. Eu îl apreciez pe Copos să știi. Și el mă apreciază. Să vezi când ne vedem, ne pupăm. Pfoai de capul meu, erau niște faze cu ei… Păi de când a scos Nețoiu pistolul la el nu a mai venit la nicio Adunare Generală!

Nu aveam sediu și făceam unde a cumpărat Pescobar restaurantul de la mine, în spatele Telefoanelor, la Maxim acolo. După ce terminam conferințele dădeam câte o masă, un șpriț. Copos s-a legat de Nețoiu. Ăsta tot îi spunea… Mamă, când s-a luat Nețoiu după el… Fugea Copos de rupea scările. Avea pistolul la picior, într-un toc