Milionarul care ia 3 pensii a dezvăluit care este afacerea cu românii se pot îmbogăţi: "Faci un milion de euro pe an!" - Antena Sport

„Oracolul din Bălceşti” a început să primească, începând cu acest an, şi o pensie de la Parlament. Chiar Dumitru Dragomir a anunţat că a primit deja o sumă care se ridică la aproximativ 7.000 de lei.

În perioada în care era la conducerea Ligii, Dumitru Dragomir primea un salariu lunar de 15.000 de euro (n.r. 74.645 de lei). A cotizat astfel o sumă importantă la stat şi acum este recompensat.

„Mitică” Dragomir face avere şi din afacerile imobiliare. Construieşte blocuri pe terenurile cumpărate de la Gigi Becali, în Pipera. Acesta este nelipsit de pe şantier şi îşi petrece o mare parte de timp într-o rulotă (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS).

„Am pensie bună că acuma mi-a dat și de la Parlament. Băi, nu iau niciun leu din firmele de când s-au înființat. Niciun leuț. Trăiesc numai din pensia mea și a nevesti-mii.

Iau 3 pensii, dar asta e altceva. Legale toate. Am de la sport renta viageră, puțin, câteva sute de euro. Am de la Parlament și deja mi-a venit prima pensie. Am în jur de 7.000 de lei. Am două legislaturi pline, 8 ani.

Și am pensia pe care am plătit și pentru care am cotizat: 4.000 de euro. Cu toate trei mă duc spre 5.000 de euro pe lună. Mai are și nevastă-mea vreo 2.700 de lei. Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată„, a declarat Dumitru Dragomir.