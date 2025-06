Milionarul român cu 3 pensii a spus cine este cel mai bogat om din România: "E cu mult peste Ţiriac" - Antena Sport

Dragoş Pavăl, co-fondator Dedeman, alături de fratele lui, Adrian Pavăl, îl urmează pe Ţiriac în topul celor mai bogaţi români, cu o avere de 2.2 miliarde de dolari. Fratele lui Dragoş Pavăl, Adrian, are o avere estimată la 1.4 miliarde de dolari.

Iată cine sunt cei mai bogaţi români:

1-2 Ion Stoica şi Matei Zaharia, ambii cu o avere de 2.5 miliarde de dolari

3. Ion Ţiriac – 2.3 miliarde de dolari

4. Dragoş Pavăl – 2.2 miliarde de dolari

5. Daniel Dineş – 1.4 miliarde de dolari

6. Adrian Pavăl – 1.4 miliarde de dolari

Milionarul român cu 3 pensii a dezvăluit cât poate primi lunar de la statul român: “De ce să mă feresc să spun, i-am furat?”

Dumitru Dragomir, fost şef al LPF, a confirmat că primeşte nu mai puţin de 3 pensii de la statul român şi a dezvăluit cât încasează lunar.

Dragomir i-a mulţumit lui Cristi Borcea, care în perioada în care era preşedinte executiv al lui Dinamo a propus ca el să primească un salariu de 30.000 de dolari.

Dragomir primeşte de la statul român, în fiecare lună, circa 5.000 de euro, din cele trei pensii pe care le cumulează.

„(n.r: Aveți pensie foarte mare?) Da, am pensie foarte bună. Am trei pensii. Am pensie de contribuabil, la care am plătit aproape 6.000 de dolari, 10 ani la rând. Am 180 de milioane (n.r.: 18.000 de lei) numai pensia de contribuabil, 74 de milioane (n.r.: 7.400 de lei) pensia de la Parlament și mai am pensia viageră de la fotbal. De acolo puțin, dar se strâng 5.000 de euro pe lună.

De ce să mă feresc să spun? Îi fur? I-am furat? Când am plătit lună de lună peste 5.500 de dolari la stat. Păi dacă aveam 30.000 de dolari salariu – ca șef la Ligă, îi mulțumesc lui Borcea, el mi-a făcut salariul ăsta”, a declarat Dumitru Dragomir pentru cancan.ro.