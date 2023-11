Marea iubire a lui Cristi Borcea, cucerită definitiv de bărbatul cu care l-a înlocuit pe milionar: "Un colţ de paradis" - Antena Sport

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei. Trei dintre aceștia îi are cu Valentina Pelinel: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn , din relația cu Simona Voiculescu.

Dramele prin care a trecut Mihaela Borcea

Au apărut detalii despre dramele prin care a trecut Mihaela Borcea. Divorţul de Cristi Borcea a fost unul dureros pentru Mihaela, care a dezvăluit două momente grele pe care le-a depăşit. Mihaela Borcea a dezvăluit că a fost aproape şi de a-şi pierde viaţa.

„Este foarte greu, tot timpul apar chestii la care nu te aștepți, pe care trebuie să le rezolvi imediat și poate știi, poate nu știi. Te confrunți cu foarte multe lucruri grele, dar eu sunt obișnuită, toată viața m-am confruntat cu lovituri și cu foarte multe încercări și pot să spun că și ca antreprenor am deja foarte multă experiență în spate, conduc hotelul de peste 10 ani. Am primit foarte multe lovituri de-a lungul vieții și am avut foarte multe încercări, aproape de a-mi pierde viața.

Mai mult de atât nu cred că există. Am trecut peste, iar acum, ultima, e recentă. După un proiect foarte greu, mi-am neglijat puțin sănătatea, imunitatea am avut-o la pământ, m-a lovit un Covid, nu am știut, nu l-am tratat, odată cu asta mi-am rupt și glezna, chiar înainte de a pleca în vacanță”, a spus Mihaela Borcea la Antena Stars.