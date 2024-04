Mesaj printre lacrimi al văduvei lui Costel Corduneanu, la o săptămână după ce şi-a înmormântat soţul: "Aşa cum îţi doreai mereu" - Antena Sport

Fostul campion mondial la lupte libere (cadeţi) avea trei copii cu Graţiela. Şi ea a avut probleme cu legea. A fost trimisă în judecată, în urmă cu doi ani, după un scandal general care a avut loc într-un local din Iaşi.

Mai mult decât atât, Graţiela Corduneanu fusese chiar plasată, în noiembrie 2022, sub control judiciar. Potrivit fanatik.ro, era cercetată pentru instigare la șantaj într-un dosar de cămătărie.

Mai mari au fost problemele cu legea pe care le-a avut Costel Corduneanu, cel care a stat mai mulţi ani după gratii.

“Am făcut vreo șase ani de pușcărie, în total. Nu am făcut mult, dar îmi ajunge. Gata. Nu mai vreau. Am o vârstă. Eu vreau să mă apuc de scris, să ies din lumea asta. Vreau să scriu o carte despre viața mea, una despre justiție și una despre penitenciarele din România”, declarase Costel Corduneanu pentru sursa citată anterior.

Fostul mare luptător a fost înmormântat în urmă cu zece zile. Familia Corduneanu a plătit nu mai puţin de 100.000 de euro pentru înmormântarea celui supranumit „Stăpânul Moldovei”.

Atât la priveghi, cât şi la înmormântare au fost prezenţi mii de oameni. Numeroşi lideri interlopi au venit să îşi ia rămas-bun de la Costel Corduneanu.