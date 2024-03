Meseria la care românii se pensionează la 50 de ani, dar pe care miliardarul Ion Ţiriac o practică la 84 de ani: "Şi încă cum!" - Antena Sport

Reclamă

„Fac bine, ce face fiecare la o vârstă respectabilă pe care o am… sau pe care o să o am mai mult în luna mai. (Cum vă simţiţi, mai conduceţi avionul, mai vânaţi?) Am încercat să mă gândesc să câştig Roland Garros din nou, am renunţat la gândul ăsta. Am încercat să iau o rachetă de tenis în mână, nu îmi aduc aminte cum se face. Ce să fac? Sunt între Africa, Noua Zeelandă şi aşa mai departe.

La treburile alea nu pilotez eu, pilotez până la 2-3-4 ore… pentru restul, am un pat acolo (n.r. în avion), mă duc şi dorm. (Pilotaţi acum în continuare?) Şi încă cum! Totdeauna pilotez, şi în partea stângă, adică căpitan. Îl las pe copilot în partea dreaptă. Trebuie să ai pentru că nu este avion cu un singur pilot. Şi Global, şi Gulfstream, sunt amândouă jet-uri de 2 piloţi sau 3!„, a declarat Ion Ţiriac pentru gsp.ro.

Reclamă

Potrivit legilor din România, piloţii se pot pensiona la vârsta de 50 de ani, dacă au o vechime de cel puţin 20 de ani ca personal aeronautic civil navigant profesionist.

„Moftul” pentru care Ion Ţiriac a plătit 28 de milioane de euro

Anul trecut, Ion Ţiriac şi-a mărit flota de avioane! Compania Țiriac Air a achiziționat recent un nou avion privat produs de compania canadiană Bombardier. Este al doilea avion privat produs de compania canadiană pe care Ţiriac Air îl are în flotă.

Avionul achiziţionat de Ţiriac Air este de tip Global 6000, poate zbura la o altitudine maximă de 15.545 de metri şi are o autonomie de zbor de circa 11.100 de kilometri, informează boardingpass.ro.

Reclamă 4 / 0/3

Chiar dacă preţul de achiziţie nu este cunoscut, un astfel de avion costă circa 28 de milioane de euro, notează sursa citată. Ţiriac Air mai deţinea un avion Global 6000 produs de Bombardier. Compania aeriană deţinută de Ion Ţiriac mai are în flotă un avion Gulfstream G200 Galaxy (YR-TII) și un elicopter Leonardo AW139 (YR-TIA). Potrivit ultimelor estimări, averea lui Ion Ţiriac se ridică la 2 miliarde de dolari. Acesta a dezvăluit însă că a donat-o fundaţiei care îi poartă numele. Ion Țiriac a fost căsătorit o singură dată, cu Erika Braedt, dar căsnicia fostului mare jucător de tenis a rezistat numai doi ani. În momentul nunții, Ion avea 24 de ani, iar Erika era cu cinci ani mai tânără. După divorţ, Țiriac a decis să nu mai ajungă niciodată la altar. A avut mai multe relații, care au făcut vâlvă. Printre cele mai cunoscute sunt cele cu handbalista Victorița Dumitrescu, cântăreața Ana Maria Ferentz, manechinul Mikette von Issenberg, și cu jurnalista de origine egipteană Sophie Ayad. Ion Țiriac are trei copii, pe Ion Ion, Karim și Ioana. Primul, din relația cu fostul fotomodel Mikette Von Issenberg. Karim și Ioana sunt rodul relației cu jurnalista egipteană Sophie Ayad.

Ce pronostic dai pentru amicalul România - Columbia? Victorie pentru România Egal Victorie pentru Columbia Vezi rezultatele Loading ... Loading ...