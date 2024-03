Mihaela Borcea, declaraţii rare despre divorţul de Cristi Borcea! Ce relaţie are cu milionarul român: "Nu a fost uşor!" - Antena Sport

Motivul incredibil pentru care Cristi Borcea şi-a înşelat soţiile

Cristi Borcea a făcut dezvăluiri uluitoare despre viaţa lui intimă. Milionarul a recunoscut că le-a înşelat pe primele două soţii pe care le-a avut, Mihaela şi Alina. Iată motivul incredibil pentru care Cristi Borcea şi-a înşelat soţiile!

Cristi Borcea a mărturisit că singura soţie pe care nu a înşelat-o este cea actuală, Valentina. Fostul acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo se află într-o relaţie bună cu fostele soţii.

„Am fost mereu cu cine mi-am propus. Dar m-am liniștit. Nu am fost liniștit înainte, până să mă căsătoresc acum cu Valentina. Atunci aveam altă vârstă, ieșeam. Păi, când eram cu Alina sau cu Mihaela, tot ce mi-a plăcut ochiului… am mers. Da, și când eram căsătorit. Erau conjunctura, natura și poziția mea de cum eram atunci. Eram în toate discotecile, barurile. M-a mustrat conștiința, dar ce să faci? Asta a fost tinerețea. Nu aș mai face acum ce am făcut atunci. Nu aș mai face nici să risc cu subminarea economiei naționalei, ce făceam la 20 de ani. Odată cu vârsta, gândești totul altfel”, a dezvăluit Cristi Borcea în podcastul „Tare de Tot”.

„Valentina m-a găsit în cea mai bună perioadă, când te așezi, când te uiți în jur și vezi 9 copii, când vezi cea mai frumoasă femeie din lume alături de care creezi cele mai bune condiții pentru toată lumea. Și atunci nu-ți mai arde de altele”, a mai spus Cristi Borcea.