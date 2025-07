Gigi Becali vrea să dea afară un jucător de la FCSB, după eşecul cu Farul: "A pierdut toate mingiile" - Antena Sport

Gigi Becali vrea să dea afară un jucător de la FCSB, după înfrângerea cu Farul, scor 1-2, în etapa a treia a Ligii 1. Patronul campioanei l-a făcut praf pe Andrei Gheorghiţă. Fotbalistul care a venit de la Poli Iaşi nu a fost menajat de patronul care s-a declarat dezamăgit de evoluţiile sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta este ultimul duel al celor de la FCSB înaintea returului cu Shkendija, din turul 2 preliminar Europa League. Meciul de pe Arena Naţională se joacă miercuri, de la ora 20:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Gigi Becali vrea să îl dea afară pe Andrei Gheorghiţă de la FCSB

Gigi Becali a declarat că şi-a dat seama în ultima perioadă că Andrei Gheorghiţă nu este jucător de nivelul FCSB-ului:

“(Despre alţi jucători) Nu am avut jucători, deloc. Nu am avut în atac, am jucat cu Lixandru care nu şi-a revenit. În dreapta, după în atac, Gheorghiţă, care nu este…încet, încet, încep să-mi dau seama că nu e un jucător care să facă faţă la FCSB.

A pierdut toate mingiile. Dacă nu funcţionează cei de pe teren, dacă nu au valoare, asta se întâmplă. Miculescu a fost schimbat, asta a fost strategia. O repriză Cisotti, o repriză el”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.