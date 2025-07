"A venit Găman şi ne-a luat punctele". Florin Tănase, discurs dur după ce FCSB a fost învinsă de Farul - Antena Sport

Aşteptăm meciul de miercuri, asta e frumos la fotbal, în câteva zile ai ocazia să câştigi, să te ridici. O calificare foarte importantă pentru noi, mai ales că nu am avut nişte prestaţii foarte bune” , a declarat Florin Tănase, după FCSB – Farul 1-2.

Gigi Becali vrea să dea afară un jucător de la FCSB, după eşecul cu Farul

Gigi Becali vrea să dea afară un jucător de la FCSB, după înfrângerea cu Farul, scor 1-2, în etapa a treia a Ligii 1. Patronul campioanei l-a făcut praf pe Andrei Gheorghiţă. Fotbalistul care a venit de la Poli Iaşi nu a fost menajat de patronul care s-a declarat dezamăgit de evoluţiile sale.

“(Despre alţi jucători) Nu am avut jucători, deloc. Nu am avut în atac, am jucat cu Lixandru care nu şi-a revenit. În dreapta, după în atac, Gheorghiţă, care nu este…încet, încet, încep să-mi dau seama că nu e un jucător care să facă faţă la FCSB.

A pierdut toate mingiile. Dacă nu funcţionează cei de pe teren, dacă nu au valoare, asta se întâmplă. Miculescu a fost schimbat, asta a fost strategia. O repriză Cisotti, o repriză el”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.