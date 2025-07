Ştefan Târnovanu a dezvăluit ce i-a spus, de fapt, arbitrului Găman, înainte să fie eliminat în FCSB - Farul 1-2: "E vina mea" - Antena Sport

Ştefan Târnovanu a dezvăluit ce i-a spus, de fapt, arbitrului George Gămas, înainte să fie eliminat în FCSB – Farul 1-2. Portarul campioanei a recunoscut că i-a adresat cuvinte care nu mai pot fi reproduse, însă consideră că nu ar fi trebuit să vadă cartonaşul roşu.

În minutul 69, după un fault comis de Mihai Popescu asupra lui Răzvan Tănasă în marginea careului, George Găman a oprit jocul şi i-a acordat cartonaş galben fundaşului campioanei. În acel moment, Ştefan Târnovanu a ieşit din poartă şi s-a răstit la arbitru, care l-a eliminat în cele din urmă.

Ştefan Târnovanu a dezvăluit ce i-a spus, de fapt, arbitrului Găman, înainte să fie eliminat în FCSB – Farul 1-2

“Ce *** vezi” au fost cuvintele pe care Ştefan Târnovanu i le-a adresat lui George Găman. Portarul campioanei a subliniat că arbitrul a luat decizii în defavoarea campioanei.

“Nu trebuia să ies, e vina mea, îmi asum asta. După ce am ieşit, am văzut că-mi dă galben. După i-am zis ‘ce aia vezi’, un cuvânt care nu e ok. După a zis că de ce îl înjur. Dacă el considera atât de gravă înjurătura, atunci rămâneam fără jucători în minutul 15. Eu mai mult decât ‘ce aia vezi’ nu am zis. I-am zis că-l vede Doamne Doamne. O frustrare. Nu am mai avut această reacţie.

De la începutul meciului ne-a ciugulit. La început, nu vede faultul asupra lui Cisotti. E vina mea că am avut asemenea reacţie, dar suntem oameni, nu poţi…e vina mea, îmi cer scuze, dar maniera de arbitraj nu a fost ok deloc. Nu cred că e ok să arbitrezi aşa, dai două penalty-uri, după la VAR nu au fost. Trebuia să ne arbitrăm singuri şi după vedeam la VAR.