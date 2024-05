Mihai Neşu, dezvăluiri dureroase la 13 ani după divorţ: "Sper ca Maria să mă ierte!". Marele regret de după destrămarea căsniciei - Antena Sport

Mihai Neşu şi Maria s-au despărţit la scurt timp după cumplitul accident din 2011. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO CU FOSTA SOŢIE A LUI NEŞU)

„Ea a fost alături de mine la spital, nu s-a întâmplat aşa cum s-a scris în ziar. Şi eu poate am greşit, trebuia poate să o apăr la început. Atunci nu mai escaladau atâtea ştiri. Relaţia noastră s-a stricat, sau a ‘murit’, pur şi simplu din cauza greutăţii noastre de a face faţă accidentului. Eu am depus şi actele de divorţ!

(Cât de greu ţi-a fost să iei această decizie?) Nu a fost uşor, dar aşa am simţit atunci. Aşa am gândit că e soluţia cea mai bună pentru amândoi. Mie îmi este greu să împovărez oamenii din jurul meu cu accidentul meu. Poate şi asta a fost un lucru hotărâtor în decizia de atunci. Nu am mai povestit la nimeni despre această problemă. Sper ca şi Maria, dacă se uită, să mă ierte… şi familia ei, pentru felul cum am gestionat eu atunci situaţia. Atât am putut noi gestiona atunci situaţia„, a declarat Mihai Neşu pentru antenastars.ro.

Mihai Neşu a ajuns la FCSB (n.r echipa se numea Steaua la vremea respectivă) în anul 2001. El a evoluat la formaţia roş-albastră până în 2008, atunci când s-a transferat în Olanda, la Utrecht. Fostul fundaş stângă, poreclit Bichonul, a făcut parte din echipa lui Cosmin Olăroiu care a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în sezonul 2005/06. În primul său sezon la Utrecht, el a fost desemnat cel mai bun fundaş stânga din Eredivisie.

Mihai Neşu, care are 8 selecţii la echipa naţională a României, are 111 meciuri la FCSB şi 104 meciuri la Utrecht.

Femeia care i-a schimbat viața lui Mihai Neșu, după divorțul dureros și moartea părinților În 2014, fostul fotbalist a mai trecut printr-un moment de cumpănă. Ambii săi părinți au încetat din viață în decurs de numai câteva luni. Mihăiță Neșu a găsit totuși puterea să treacă și peste această lovitură și și-a dedicat viața încercând să îi ajute pe copiii aflați în dificultate. A întâlnit-o pe Iulia, cea care avea să îi transforme visul în realitate. Ea s-a mutat din București la Oradea și l-a ajutat să pună bazele centrului de recuperare pentru copiii cu probleme neuromotorii. În 2019 au decis să înceapă și construirea Complexului de recupererare „Sfântul Nectarie”. Lucrările au început în 2021, iar Mihai Neşu a fost prezent aproape zilnic pe şantier. „Din 2015, de când am deschis Centrul de Recuperare Sf. Nectarie, care acum primește atâția copii la recuperare, practic a devenit casa noastră. Fiind la recuperare acolo (n.r. în Olanda), la un centru de recuperare foarte frumos, vedeam copiii care veneau chiar și singuri, aduși de mașini speciale. M-am dus să văd unde se duc. În zona special adresată pentru pediatrie. Mi-a plăcut foarte mult și mi-a venit un gând… dacă mă voi întoarce vreodată în Oradea, să încerc să fac și eu pentru copiii din România. Voiam un centru mic, nu visam eu să fac ce am văzut acolo. Am trecut printr-o perioadă nu atât de ușoară în 2014, când au murit părinții mei și nu prea eram dornic de gândul ăsta, să-l pun în practică. Dar când am cunoscut-o pe Iulia, actuala directoare a Fundației, care s-a mutat special din București ca să pună pe picioare dorința mea… practic, datorită ei a luat ființă centrul actual„, a declarat Mihai Neșu. În prezent, Iulia este director executiv al Fundației Mihai Neșu și îl ajută pe fostul internațional să adune finanțări pentru a finaliza proiectul uriaș. Reclamă

