Mihăiţă Neşu a rupt tăcerea şi a spus adevărul despre divorţul de soţia sa: "A fost un şoc foarte mare pentru ea!" - Antena Sport

Cam asta e dorința de opt ani de zile, de când avem centrul actual cu copii pentru dizabilități din Oradea. Deja am depășit 140 de copii care ne-au trecut și ne trec pragul an de an. A devenit cam neîncăpător. Dorința noastră, la fiecare Crăciun, este să reușim să mutăm centrul actual în noul complex de recuperare și să le oferim mult mai condiții. Să fie o oază de recuperare și de liniște sufletească și de relaxare”, a declarat Mihai Neșu în cadrul unui interviu.