Milionarul român care a primit 3.000 de lei în plus după recalcularea pensiilor. "Ciocu` mic!" - Antena Sport

Milionarul român care a primit 3.000 de lei în plus după recalcularea pensiilor este fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir.

Dragomir avea o pensie de 7.000 de euro, la care, după recalculare, s-au adăugat 3.000 de lei. Mitică a readus aminte că plătea către stat 6.000 de euro din salariul de 15.000 pe care îl avea la LPF.

Milionarul român care a primit 3.000 de lei în plus după recalcularea pensiilor: „Ciocu` mic!”

„Mi-au mai dat 25-30 de milioane vechi (n.r. – 2500-3000 de lei) la pensie. Dacă am plătit. Mi-a făcut recalcularea. Eu am avut salariu 15.000 de euro pe lună şi plăteam 6.000 de euro la stat, lună de lună. Dacă până la 70 de ani am avut salariul ăsta şi am plătit la stat, n-am şi eu dreptul ăsta acum?

Ălora care au plătit şi le-a luat, să le dea banii înapoi. Dar cei care nu au contribuit, să facă gălăgie, n-au dreptate. Ciocu` mic!”, a spus Dumitru Dragomir, citat de fanatik.ro.

„Eu sunt un pensionar bucuros, nu neapărat fericit. Şi trăiesc din pensie, mai muncesc la fiul meu, dar muncesc gratis. El face un bloc lângă Herăstrău care e aproape gata şi am muncit zi de zi fără niciun fel de profit”, a spus Dragomir, pentru AntenaSport, cu câţiva ani în urmă.