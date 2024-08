Ce se întâmplă cu pensia uriaşă a lui Ion Ţiriac, după recalculare! Suma primită de la statul român de miliardar - Antena Sport

Ilie Năstase a recunoscut că are pensia de opt ori mai mică decât a lui Ion Ţiriac

lie Năstase a recunoscut că are o pensie de opt ori mai mică decât cea primită de prietenul său Ion Ţiriac. Fostul mare campion încasează de la statul român 1.435 de lei lunar, în timp ce magnatul primeşte 12.000 de lei pe lună.

Năstase are grad de general-maior în retragere, cu două stele, acesta fiind motivul pentru care primeşte această pensie. De-a lungul timpului, mai multe voci susţineau că, de fapt, el ar încasa o sumă uriaşă de la statul român, lucru care l-a scos din minţi. Nasty neagă totul, la 50 de ani de când a devenit lider mondial ATP.

„Nu am fost răsplătit, nu am primit nici măcar felicitări. Eu am fost răsplătit cu o pensie de militar de 1.435 de lei pe lună. Asta este răsplata pe care eu o primesc in fiecare lună.

Dar să ştiţi că nu mă aşteptam să mă răsplătească cu nimic… Dar dacă tot dau la alţii şi dau serios pensiile astea speciale… L-am auzit pe unul care spunea că «am eu pensie specială» … Dacă a mea este pensie specială, alea cu adevărat speciale cum dracu’ sunt? Cât or primi ăia?”, a spus Năstase, citat de agerpres.ro.