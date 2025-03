Milionarul român care ia 3 pensii a dezvăluit ce avere are şi nu a stat pe gânduri: "Unui tânăr îi trebuie cam 5.000 de lei pe lună ca să trăiască bine" - Antena Sport

Dumitru Dragomir a vorbit despre averea sa, atunci când a fost întrebat dacă a avut vreodată în conturi mai mult de 100 de milioane de euro. Fostul şef de la Liga Profesionistă de Fotbal a susţinut că a avut o avere de 50 de milioane de euro.

Mai mult, Dragomir a specificat faptul că un tânăr poate trăi decent cu un venit de 5.000 de lei pe lună. Pe vremea când conducea LPF, omul de afaceri avea un salariu de 15.000 de euro, refuzând o mărire la 25.000 de euro.

„(n.r. – Ai avut vreodată 100 de milioane de euro?) Domne, e prea mult așa ceva. Dar, așa, proprietăți… Peste jumătate. Peste 50 de milioane de euro. Nu este un secret. E munca noastră.

Eu de 12 ani nu am nimic, doar pensia. Nimic, nimic. Am dat tot. Am numai casă. Doar casa o mai am pe numele meu.

Dom`le, dacă înveți multă carte nu ai timp să faci avere. Dar trăiești toată viața bine. Nu ești bogat, dar trăiești bine și tu și familia ta. Și respectat. (…) Unui tânăr îi trebuie cam 5000 de lei pe lună ca să trăiască bine, să muncească doar. Dacă vrea să facă o afacere are nevoie cam de 100-150.000 de euro”, spunea Dragomir, în august 2024, citat de fanatik.ro.

Dumitru Dragomir a recunoscut că primeşte trei pensii: „Mă duc spre 5.000 de euro pe lună”

„Iau trei pensii!„, a dezvăluit milionarul de 77 de ani care primeşte, lună de lună, o adevărată avere de la statul român. Dumitru Dragomir a recunoscut că a dat o lovitură importantă şi că şi-a asigurat bătrâneţea. Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal îşi va „rotunji” serios conturile în 2024.