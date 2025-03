Milionarul român cu 3 pensii le-a transmis românilor în ce să îşi investească banii: "Nu pierzi niciodată" - Antena Sport

Dragomir i-a mulţumit lui Cristi Borcea, care în perioada în care era preşedinte executiv al lui Dinamo a propus ca el să primească un salariu de 30.000 de dolari.

Dragomir primeşte de la statul român, în fiecare lună, circa 5.000 de euro, din cele trei pensii pe care le cumulează.

„(n.r: Aveți pensie foarte mare?) Da, am pensie foarte bună. Am trei pensii. Am pensie de contribuabil, la care am plătit aproape 6.000 de dolari, 10 ani la rând. Am 180 de milioane (n.r.: 18.000 de lei) numai pensia de contribuabil, 74 de milioane (n.r.: 7.400 de lei) pensia de la Parlament și mai am pensia viageră de la fotbal. De acolo puțin, dar se strâng 5.000 de euro pe lună.