Roland Niczuly, "săgeţi" către Dorinel Munteanu după prima victorie din play-out a lui Sepsi! - Antena Sport

Portarul Roland Niczuly, care a fost acuzat că s-a aflat printre jucătorii lui Sepsi care i-au cerut lui Dioszegi să-l demită pe Dorinel Munteanu, a trimis „săgeţi” către fostul tehnician al covăsnenilor după prima victorie a formaţiei din Sfântu Gheorghe în acest play-out.

Sepsi are nevoie să nu piardă în ultima etapă a play-out-ului, cu Unirea Slobozia, pentru a fi sigură că nu retrogradează direct. Covăsnenii speră să câştige şi să se salveze de la retrogradare fără să dispute barajul.

Roland Niczuly, după prima victorie a lui Sepsi din acest play-out: „Acum jucăm un stil diferit de fotbal”

„Această victorie decide soarta clubului și a noastră. Trebuie să fim concentrați pe ultima etapă, va fi o etapă de foc, de luptă, nu avem voie să pierdem, fie pentru a rămâne în prima ligă, fie pentru a juca barajul.

Am spart gheața, cu greu, dar este a doua etapă la rând, ceea ce mă bucură cel mai mult, când nu primim gol. Avem cele mai multe goluri primite. Eram la -10 la golaveraj, azi mă bucur că am reușit să marcăm de două ori și să nu primim gol. De aici încercăm să construim fiecare meci, în aceste două meciuri ne-a ieșit.

„Patronul ne-a chemat în birou, dar nu ne-a pus să votăm”

(n.r. despre perioada în care Dorinel Munteanu a fost antrenor la Sepsi) Nu aș vrea să comentez, așa a fost să fie. Acum jucăm un stil diferit de fotbal, încercăm să ținem de minge, să ne creăm ocazii, în trecut nu am făcut acest lucru, dar nu vreau să comentez. Am reușit să obținem mai multe puncte în două etape decât am reușit până în acest moment. Nu am nicio remarcă de făcut, am spus-o și la intervenția anterioară. Au fost doar minciuni, nu a fost vorba de vot (n.r. împotriva lui Dorinel Munteanu).