Edi Iordănescu a reacționat după ce a câștigat Supercupa Poloniei cu Legia: "Îmi felicit echipa" - Antena Sport

Îmi felicit echipa. Sunt mândru de jucători pentru abordarea și angajamentul lor. Aș dori, de asemenea, să-i felicit pe toți cei care au contribuit la pregătirile pentru acest meci. Cred în potențialul jucătorilor mei pentru viitor. Felicitări și celor care au lucrat cu noi sezonul trecut și au câștigat Cupa Poloniei, precum și antrenorului care era la Legia la momentul respectiv (Goncalo Feio – ed.), pentru că a făcut posibil acest moment.

În prima repriză, am controlat 90% din meci. Am avut mingea, dar am dat dovadă de o disciplină și o organizare foarte bune fără minge. Am reușit să spargem multe linii și am marcat două goluri și încă două ocazii mari. Nici în defensivă nu am suferit, deoarece am blocat o echipă Lech foarte bună, care are jucători foarte solizi și o organizare bună.

Mă bucur că jucătorii au avut o primă repriză foarte bună, dar a doua a fost puțin diferită. Este adevărat. Încerc și să-i țin pe jucătorii proaspeți, pentru că este începutul sezonului. Am avut un meci foarte stresant din Europa League, deplasări și puțin timp de recuperare, așa că știam că s-ar putea să pierdem ceva energie în a doua repriză”, a spus Edi Iordănescu.