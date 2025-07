Detalii despre Louis Munteanu, după ce Dan Petrescu a spus că nu se antrenează cu echipa! Anunțul lui Cristi Balaj - Antena Sport

Dan Petrescu, verdict după victoria cu Slobozia: “Important e doar rezultatul”

Dan Petrescu a fost mulţumit doar de rezultatul meciului cu Unirea Slobozia, scor 2-1. CFR Cluj şi-a apropiat victoria în prelungirile meciului din Gruia, după reuşita debutantului Dumbrăvanu. Chiar şi aşa, antrenorul nu l-a lăudat pe noul fundaş central al ardelenilor.

În ciuda golului marcat în prelungiri, Dan Petrescu nu a fost mulţumit de Daniel Dumbrăvanu. A spus clar ce l-a nemulţumit la jucătorul venit de la Lucchese.

Dan Petrescu nu e deloc mulţumit de jocul prestat cu Unirea Slobozia, dar a trecut repede peste evoluţia echipei. Spune că returul cu Paksi din turul 1 preliminar al Europa League e vtal pentru viitorul celor de la CFR Cluj.

“Am spus că va fi un meci foarte greu. Noi am schimbat toată echipa, mulţi debutanţi. Dumbrăvanu care a marcat şi golul. Era important doar rezultatul. Am jucat mult mai bine în Ungaria şi am venit cu 0-0 acasă. Portarul se vede că n-a apărat de mult timp. Dacă ieşea la gol scotea uşor mingea. Am zis să schimbăm toată echipa. Ăsta e lotul pe care îl avem. Va trebui să ne calificăm joi. E vital pentru noi şi pentru club.

Dumbrăvanu nu a făcut un meci foarte bun. În amicale a fost mai bine. A salvat evoluţia lui golul marcat. E greu pentru toată lumea în primele etape. Slobozia s-a apărat excelent, au încercat să scoată un punct”, a spus Dan Petrescu, la finalul meciului