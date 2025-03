Mirel Rădoi, supărat pe jucătorii săi după FCSB - Universitatea Craiova 1-0: "Nu am jucat ce am pregătit"! A criticat şi arbitrajul - Antena Sport

Mirel Rădoi, supărat pe jucătorii săi după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Nu am jucat ce am pregătit”! A criticat şi arbitrajul

Mirel Rădoi, în timpul unui meci / Profimedia Images Mirel Rădoi a susţinut, imediat după fluierul de final al meciului FCSB – Universitatea Craiova 1-0, că jucătorii săi nu au jucat ce au pregătit toată săptămâna înaintea meciului cu campioana României. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB s-a impus la limită, printr-un gol marcat de Adrian Şut în prima repriză, roş-albaştrii clasându-se pe primul loc la finalul sezonului regular. Mirel Rădoi, nemulţumit de jucătorii săi după FCSB – Universitatea Craiova: „O să am o reacţie" „Nu neapărat surprins. Am început meciul greu. Nu am reuşit să ducem meciul în zona centrală, aşa cum ne-am propus. Au intuit foarte bine, au ştiut să blocheze spaţiile alea. Circulaţia balonului a fost destul de lentă şi le-a dat timp să se reorganizeze. Am pierdut foarte multe mingi. Până la urmă e bine că a venit acum această înfrângere. Speram să fi marcat noi primii. Pe mine alte lucruri mă surprind neplăcut. Am pregătit ceva şi am arătat puţin. Felicitări FCSB-ului, nu putem spune că meritam victoria în seara asta sub nicio formă. Nu era poziţionarea pe care noi am pregătit-o. Poate din cauza presiunii, poate i-am respectat prea mult. E o lecţie bună, atât pentru mine, cât şi pentru jucători.

Mirel Rădoi, despre arbitraj: „Nu vreau să ajung la Comisii”

(n.r: Credeţi că îi mai prindeţi aşa, după meciul cu Lyon, nu vă pare rău?) Nu îmi pare rău. Aş fi vrut să joace toţi jucătorii, care să ne facem o părere corectă. Ne putem păcăli că nu au jucat Olaru şi Bîrligea.

Ştim la ce să ne aşteptăm, ne ştim limitele, nu suntem imbatabili. Valoarea o arată prima repriză. Sub presiune nu am reuşit să jucăm ce ne-am propus. O să am o reacţie mâine dimineaţă pentru că nu am jucat ce am pregătit foarte bine.

(n.r: despre galbenul pe care l-a primit) Galbenul, aş încerca să îl copiez pe Mourinho, dacă vorbesc o să am probleme. Prefer să îmi văd de treaba mea. Aş fi vrut să câştigăm acest meci şi stadionul să nu-mi scandeze numele.

