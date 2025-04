Momentul dramatic care l-a făcut pe Sabin Ilie să se prăbuşească emoţional şi să piardă o avere! - Antena Sport

Sabin Ilie a povestit că momentul divorţului de Leta l-a făcut să se prăbuşească emoţional şi să piardă o adevărată avere în numai două luni şi jumătate.

Sabin Ilie a dezvăluit că, în acea perioadă, fratele lui, Adi Ilie, l-a ajutat. Sabin Ilie a „tocat” la poker, în doar două luni şi jumătate, 600.000 de dolari.

Sabin Ilie a pierdut 600.000 de dolari la poker după divorţ

„(n.r: De ce spărgeai bani aşa mulţi?) Lumea vorbea că joc la păcănele. Nu ştiu cine m-a văzut pe mine la păcănele. Într-adevăr, am avut o perioadă, după ce am divorţat, în care mi-am pierdut tot salariul pe care l-am câştigat în China într-un an.

600.000 de dolari am pierdut în două luni jumate. De atunci am zis că nu mai joc. Poker jucam şi de-abia mă aşteptau. 6 contra 1, mă făceau pe mână. Nu erau prieteni”, dezvăluia Sabin Ilie pentru fanatik.ro.

Sabin Ilie şi-a refăcut viaţa după divorţ

Sabin Ilie a făcut, recent, dezvăluiri despre viaţa sa personală. A spus că se iubeşte de 8 ani de zile cu sora unui fost coleg.