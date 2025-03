Cine e femeia cu care se iubeşte Sabin Ilie. A recunoscut abia acum, după 8 ani de relaţie - Antena Sport

Scandalul uriaş în care a fost implicat Sabin Ilie

Unul dintre cele mai mari scandaluri în care a fost implicat a fost cu fosta sa soţie, Leta Ilie. Aceştia s-au iubit nebuneşte, însă au divorţat într-un final. Unul dintre motive ar fi fost şi infidelităţile fostului atacant. Chiar Leta Ilie a vorbit despre un episod controverstat de pe vremea când era căsătorită cu Sabin Ilie.

„Nu am avut probleme cu soții sau iubite, doar cu admiratoare care veneau cu tricouri brodate pentru Sabin. Găseam cutiuțe cu medalioane de aur. Eu eram geloasă tare. Le mai alergam. L-am prins o dată la hotel.Am vrut să îi fac o surpriză plăcută, m-am aranjat, mi-am pus o fustiță scurtă, dar a fost una nereușită pentru el și pentru mine. L-a salvat Adrian atunci. Au făcut schimb de apartamente și Adrian s-a speriat când m-a văzut. Sabin era cu o domnișoară în altă parte. A ieșit Sabin, a ieșit și aia și am dus-o cinci metri de păr până la scări”, spunea Leta Ilie în urmă cu câţiva ani, conform gsp.ro.