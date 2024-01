Motivul incredibil pentru care milionarul român ar fi ajuns să o urască pe cea mai cunoscută amantă din România - Antena Sport

„Promovez online diverse produse, am platformă… Avem contracte cu fabrici. Fac demult aceste lucruri, dar diferența este că acum promovez foarte mult online, foarte puternic, pentru că fac bani mulți. Și atunci e bine.

În rest, totul este foarte bine la mine. Nu am de ce să mă plâng, să știi! S-au aranjat lucrurile. Toate. Și cu fiul meu lucrurile stau bine. E totul e foarte ok. Cumva am ajuns la un echilibru în viață, din toate punctele de vedere. Nu pot să mă plâng„, a declarat Vica Blochina pentru viva.ro.