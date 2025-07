Americanii au dat verdictul înainte ca David Popovici să intre din nou în bazin la Mondiale. Reacţie fermă despre Pan Zhanle - Antena Sport

“Un record a fost doborât înainte ca întrecerea să înceapă. Pentru prima dată în istorie, vor fi trei înotători, care au înotat sub 47 de secunde, pe acelaşi ‘teren’ – Pan Zhanle, David Popovici şi Jack Alexy – ceea ce transforma cursa într-una dintre cele mai competitive din istorie.

Americanii au prefaţat lupta pentru medalia de aur la proba “regină” a nataţiei şi au amintit de faptul că la Singapore, toţi sportivii care şi-au coborât timpul sub 47 de secunde, în acest an, la această probă, se vor afla la start: David Popovici, Pan Zhanle şi Jack Alexy.

Australianul Kyle Chalmers, francezul Maxime Grousset, Zhanle şi Popovici sunt toţi medaliaţi olimpici, în timp ce Alexy are un titlu mondial. Alexy şi Popovici sunt singurii care au coborât sub 47 de secunde în acest an, ambele performanţe venind luna trecută”, au notat americanii de la nbcsports.com, înaintea seriilor probei de 100 m liber.

Răzvan Florea pariază pe David Popovici în proba de 100m liber

Răzvan Florea, primul medaliat olimpic din istoria nataţiei masculine (bronz la 200m spate, la Atena 2004), este de părere că David Popovici va avea o misiune dificilă în proba de 100 de metri, dar îl vede pe campionul român favorit, după ce Pan Zhanle, campionul olimpic de la Paris, a dezamăgit în proba de 200 de metri.

“Va fi la fel de greu. Nici aici nu a fost ușor. Poate concurența va fi un pic mai aprigă la sută, sunt mai mulți pretendenți la podium. Dar îl văd favorit. Vorbește statistica. Are cel mai bun timp din acest an.