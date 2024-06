Motivul real pentru care Mihaela Borcea a făcut o schimbare radicală! Problemele uriaşe cu care se confruntă: "Cote maxime!" - Antena Sport

Galerie (23) Motivul real pentru care Mihaela Borcea a făcut o schimbare radicală Mihaela Borcea/ Facebook Mihaela Borcea a dezvăluit motivul real pentru care a făcut o schimbare radicală în viaţa ei. Fosta soţie a lui Cristi Borcea a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă, probleme care au determinat-o să se schimbe complet în acest an. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mihaela Borcea a fost căsătorită cu Cristi Borcea timp de 23 de ani, în perioada 1988 – 2011, având împreună trei copii: Patrick şi gemenii Melissa şi Angelo. (Vezi galeria foto de la finalul articolului cu Melissa). Motivul real pentru care Mihaela Borcea a făcut o schimbare radicală Mihaela Borcea a dezvăluit că s-a confruntat cu probleme medicale din cauza stresului, probleme care s-au reflectat în rezultatele analizelor efectuate la începutul anului. De atunci, fosta soţie a lui Cristi Borcea s-a schimbat complet şi s-a pus pe primul loc, lăsând deoparte afacerile de care se ocupa. Mihaela Borcea a dezvăluit că încearcă să ducă un stil de viaţă cât mai sănătos, mergând la sală şi consumând alimente bio, legumele pe care le consumă fiind cultivate chiar de ea. Acesta este şi motivul pentru care a slăbit nu mai puţin de zece kilograme, în doar câteva luni. „În ianuarie, analizele nu mi-au ieșit prea bine. Stresul a atins cote maxime până atunci. Reclamă

Mă bucur de casa mea, în care nu prea am fost prezentă până acum. Acum mă ocup de mine. Am slăbit deja vreo zece kilograme. În primul rând, e vorba de liniștea pe care o ai, fără stres. Fac și sport, nu mai mănânc după o anumită oră. Anul acesta e o noua Mihaela Borcea, care a învățat să trăiască cu adevărat. La sală am început să merg constant din februarie. Când vrei să te ocupi de tine, nu mai poți face afaceri. Mai am și acum, dar mult mai ușor.

Mi-am făcut și grădina, acasă. Mă ocup de procuratul răsadurilor. Mâncăm aproape bio. Mai cumpăr și de la piață. Culegem cireșe în fiecare zi. Cea mai mare satisfacție e când îți iei de la tine din pom. Parcă și florile sunt mai vesele că am revenit în mijlocul lor. Până acum, plecam la mare, veneam acasă doar să-mi schimb bagajele”, a declarat Mihaela Borcea, conform cancan.ro.

Mihaela Borcea ajunge din nou în faţa altarului, la 12 ani de divorţul dureros de Cristi Borcea. Anunţul a fost făcut chiar de fosta soţie a lui Cristi Borcea.

Mihaela Borcea şi Sorin Rap, alături de care trăieşte o frumoasă poveste de dragoste, au decis să meargă în faţa preotului pentru a primi binecuvantarea pentru relaţia lor. Totuşi, Mihael Borcea a precizat că nu se va căsători la Starea Civilă cu iubitul său. „Va avea loc o slujbă la biserică, pentru că nu poți trăi în păcat. Eu sunt cu frica lui Dumnezeu„, a spus Mihaela Borcea pentru cancan.ro. Mihaela Borcea şi-a adus aminte şi de nunta pe care a avut-o cu fostul acţionar de la Dinamo. „Aveam 19 ani, era iarnă și eram foarte tânără. Nu prea m-am putut bucura de nunta mea. Copiii întâi se vor ocupa de cariere, apoi își vor întemeia o familie. Și eu, și tatăl lor i-am învățat cum să se descurce în viață. Noi am luat-o de la zero, nu aveam nimic. Din 1988, totul am făcut împreună. Amândoi am muncit de copii, fără vacanțe„, a spus Mihaela Borcea.

