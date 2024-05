Mihaela Borcea ajunge din nou în faţa altarului, la 12 ani de divorţul dureros de Cristi Borcea: "Nu poţi trăi în păcat!" - Antena Sport

Mihaela Borcea ajunge din nou în faţa altarului, la 12 ani de divorţul dureros de Cristi Borcea. Anunţul a fost făcut chiar de fosta soţie a lui Cristi Borcea.

Mihaela Borcea şi Sorin Rap, alături de care trăieşte o frumoasă poveste de dragoste, au decis să meargă în faţa preotului pentru a primi binecuvantarea pentru relaţia lor. Totuşi, Mihael Borcea a precizat că nu se va căsători la Starea Civilă cu iubitul său.

„Va avea loc o slujbă la biserică, pentru că nu poți trăi în păcat. Eu sunt cu frica lui Dumnezeu„, a spus Mihaela Borcea pentru cancan.ro. Mihaela Borcea şi-a adus aminte şi de nunta pe care a avut-o cu fostul acţionar de la Dinamo.

„Aveam 19 ani, era iarnă și eram foarte tânără. Nu prea m-am putut bucura de nunta mea. Copiii întâi se vor ocupa de cariere, apoi își vor întemeia o familie. Și eu, și tatăl lor i-am învățat cum să se descurce în viață. Noi am luat-o de la zero, nu aveam nimic. Din 1988, totul am făcut împreună. Amândoi am muncit de copii, fără vacanțe„, a spus Mihaela Borcea.

Ce a putut să spună Mihaela Borcea despre Cristi Borcea

