Motivul uluitor pentru care un bărbat cunoscut în România, cu afaceri în Statele Unite, a fost acuzat de viol! - Antena Sport

Motivul uluitor pentru care un bărbat cunoscut în România, cu afaceri în Statele Unite, a fost acuzat de viol! Ioan Bacoş / Instagram S-a aflat motivul uluitor pentru care un bărbat cunoscut în România, cu afaceri în Statele Unite, a fost acuzat de viol. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ioan Bacoş, fost jucător al Rapidului în perioada 1984-1989, a fost acuzat alături de mai mulţi jucători ai giuleştenilor în perioada regimului Ceauşescu. Motivul uluitor pentru care un bărbat cunoscut în România, cu afaceri în Statele Unite, a fost acuzat de viol! Înaintea unui meci al Rapidului cu Dinamo, conducătorii „câinilor" au ales o metodă şocantă de intimidare a giuleştenilor. În perioada regimului comunist, atunci când astfel de episoade incredibile puteau avea loc, Boşca, alături de alţi 5 jucători ai Rapidului, printre care şi Liţă Dumitru, au fost acuzaţi de viol. Audierea lui Bacoş a durat cel mai mult. El a fost pus să descrie o anumită zi. El a relatat cu lux de amănunte o zi obişnuită.

„Era într-o zi de marţi. Noi veneam de regulă cu tramvaiul la stadion, pentru antrenament. Preşedintele Dan Lăzărescu mi-a zis să merg la poliţie să dau declaraţii. Am ajuns acolo împreună cu alţi cinci colegi. Primul a intrat Liţă Dumitru, al doilea Leo Toader, iar al treilea am fost eu. În cazul meu audierea a durat cel mai mult dintre toţi. Vreo 45 de minute. Erau doi ofiţeri…

Mi-a zis să stau jos, dar eu m-am aşezat pe scaun, doar că nu în faţa lui. S-a apucat să mă înjure. Apoi mi-a aruncat pe masă o foaie şi mi-a zis să scriu ce s-a întâmplat la o dată cu un an în urmă. Eu am scris, după mintea mea, cu exactitate ceea ce făceam într-o zi obişnuită: la ora 8 m-am trezit, la ora 8 şi 5 minute m-am spălat pe faţă, la 8 şi 20 mi-am pus ciorapii şi aşa mai departe. Şi am tot tras de timp. După ce am terminat, ofiţerul a rămas mut. M-a întrebat doar de unde ţin eu minte exact tot ceea ce scrisesem.

I-am zis: ,,Păi mi-aţi cerut să scriu exact ce am făcut. Am scris asta pentru că sunt un pic mai deştept ca dumneavoastră”! A început să mă înjure. Văzând că nu au ce să-mi facă, mi-au dat drumul acasă, spunându-mi că rămân sub observaţie. Până la meci, nici antrenorul şi nici alţi colegi nu m-au întrebat de ceea ce se întâmplase la secţia de poliţie. Acest lucru ne-a ambiţionat şi am câştigat meciul. Aveam echipă bună atunci. Îmi aduc aminte că eu şi Goanţă jucam pe prime duble. Primele normale erau de 4.000 de lei acasă şi 8.000 de lei în deplasare, eu câştigam dublu la victorie!”, a declarat Bacoş pentru cancan.ro.

Bacoş a fost coleg, printre alţii, cu Liţă Dumitru şi Nicu Gheară. Originar din Arad, Bacoş a dezvăluit că se trage dintr-o familie care a avut mereu bani. Afaceristul a recunoscut că a făcut în trecut comerţ cu blugi, iar acum are o firmă de construcţii în Statele Unite. Bacoş spune că nu se va mai întoarce în România.

