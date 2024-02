"Ne-am întâlnit şi pare ireal" Andreea Bălan, declaraţie superbă pentru iubitul ei, care a reuşit o performanţă de senzaţie! - Antena Sport

Reclamă

Şi nici nu bănuiam că existăm

Am tot lăsat mereu pe-alte dăţi

Că o aveam… dar de fapt n-o aveam, cui s-o dăm

Şi nu credeam poveştile de dragoste

Ne-am întâlnit şi pare ireal

Deodată s-au aliniat planetele Ceva între noi este supranatural", sunt câteva dintre versurile piesei „Superîndrăgostiţi", care a avut ieri premiera pe YouTube. „Uneori sunt soţie!" Cum a ajuns Andreea Bălan să poarte numele de familie al iubitului ei! Artista a lămurit totul Andreea Bălan a dezvăluit cum a ajuns să poarte numele de familie al iubitului ei. Artista îl însoţeşte la turnee pe Victor Cornea, şi a postat mai multe fotografii cu legitimaţia ei, unde alături de numele ei, apare şi cel al partenerului de viaţă. Andreea Bălan a lămurit această dilemă, după ce mulţi s-au întrebat dacă s-a căsătorit în secret cu Victor Cornea. Artista de 39 de ani a mărturisit că numele iubitului ei apare pe legitimaţia ei, pentru ca ea să aibă acces pe terenurile de tenis, alături de el. Andreea Bălan a dezvăluit că îndeplineşte mai multe roluri, fictiv, pe legitimaţia sa, pentru a putea fi alături de Victor Cornea. „De data asta sunt antrenor, altă dată sunt soţie" „Acesta este badge-ul (n.r. legitimație) meu. La fiecare turneu eu am câte un badge, așa ca să pot să intru în diverse locuri numerotate (0, 3, 5 și 9). El, în schimb, intră în mai multe locuri.

Eu sunt coach (n.r. antrenor) de data asta, altă dată sunt wife (soție), altădată sunt fizio, altă dată sunt… nu știu ce mai sunt. Deci, de fiecare dată sunt trecută altfel.

Și mă amuz pentru că fac colecție de aceste badge-uri le-am strâns pe toate. Am și mingi pe care le păstrez, le strâng pe toate”, a declarat Andreea Bălan.

Surpriza uriaşă a lui Victor Cornea pentru iubita lui, Andreea Bălan

Surpriza uriaşă a lui Victor Cornea pentru iubita lui, Andreea Bălan a fost că au mers împreună în Grecia. Victor Cornea a dus-o pe Andreea Bălan acasă la Stefanos Tsitsipas. Românul e prieten bun cu fraţii Tsitsipas, care au eliminat recent România din Cupa Davis

Victor Cornea se ştie bine cu fraţii Tsitsipas, grecii peste care românii au dat în Cupa Davis şi care au eliminat România din competiţie.

„Cu Petros chiar am jucat o perioadă lungă de timp. Am fost la ei acasă şi mă cunosc bine cu toată familia. Am făcut şi poze cu ei, ne înţelegem bine”, ne-a spus Victor Cornea.

Iubita Andreea Bălan a învăţat lovituri noi la Australian Open şi i-a făcut galerie lui Cornea şi în Grecia.

„Uşor, uşor se descurcă tot mai bine, înţelege tenisul şi asta mă bucură foarte mult”, a mai spus Victor Cornea pentru AntenaSport.

„Eu abia aştept să joc cu Stefanos Tsitsipas. Numărul 2 al lor nu este unul atât de periculos şi cred că noi pleăam cu prima şansă”, a spus Marius Copil.

