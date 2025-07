Cristi Chivu răsuflă ușurat. Împăcare în vestiarul lui Inter după scandalul de la Mondialul Cluburilor - Antena Sport

🚨⚫️🔵 Hakan Çalhanoglu and Lautaro Martínez, together after clarifying recent issues.

Çalhanoglu confirms he's staying at Inter with no doubts for this summer. 🇹🇷

