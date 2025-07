Radu Drăgușin, mesaj războinic la șase luni după accidentare. Videoclipul motivațional postat de român - Antena Sport

Radu Drăgușin încă se află în perioada de refacere după accidentarea suferită în luna ianuarie la ligamentele încrucișate, însă fundașul român își pregătește revenirea. Jucătorul lui Tottenham a postat un videoclip motivațional pe rețelele sociale care surprinde diverse cadre cu el în meciurile disputate pentru formația din Premier League și pentru națională.

Montajul publicat de Drăgușin a avut atașat și un text prin care românul a dat de înțeles că fanii săi vor vedea după accidentare cea mai bună versiune a sa.

Radu Drăgușin, de neclintit după accidentare. Postarea publicată pe rețelele sociale

Radu Drăgușin a jucat ultimul său meci pentru Tottenham pe 30 ianuarie, înainte să sufere o accidentare în partida din Europa League cu Elfsborg. De atunci, fundașul s-a operat și și-a început perioada de recuperare care dureaza deja de aproape jumătate de an, dată fiind și gravitatea accidentării sale.

În pauza competițională, Drăgușin a postat pe rețelele sociale un montaj motivațional cu el protagonist. În videoclipul respectiv apar numeroase intervenții spectaculoase ale lui Drăgușin, intrări prin alunecare, mingi scoase de pe linia porții, toate fiind extrase din partidele lui Tottenham și ale României.

Fundașul englezilor a atașat și un text războinic: “The best is yet to come (n.r. – Tot ce e mai bun de acum urmează)“. Astfel, Drăgușin vrea să arate că va reveni și mai puternic după accidentare.