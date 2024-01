Surpriza uriaşă a lui Victor Cornea pentru iubita lui, Andreea Bălan. Cei doi au o relaţie de vis - Antena Sport

Victor Cornea şi Andreea Bălan merg împreună în Grecia

România va întâlni Grecia în Cupa Davis

Cupa Africii pe Naţiuni 2023 e exclusiv în AntenaPLAY Surpriza uriaşă a lui Victor Cornea pentru iubita lui, Andreea Bălan. Victor Cornea o duce pe Andreea Bălan acasă la Stefanos Tsitsipas. Românul e prieten bun cu fraţii Tsitsipas, următorii adversari din Cupa Davis.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Cornea se ştie bine cu fraţii Tsitsipas, grecii peste care românii vor da în Cupa Davis.

Surpriza uriaşă a lui Victor Cornea pentru iubita lui, Andreea Bălan. Cei doi au o relaţie de vis

„Cu Petros chiar am jucat o perioadă lungă de timp. Am fost la ei acasă şi mă cunosc bine cu toată familia. Am făcut şi poze cu ei, ne înţelegem bine”, ne-a spus Victor Cornea.