Nicuşor Dan a anunţat că va candida la alegerile prezidenţiale! Derapajul lui Gigi Becali la adresa lui şi motivul conflictului dintre cei doi - Antena Sport

Voi candida independent, sunt deschis la discuții cu partidele pro-europene, este nevoie de un președinte care să se asigure că direcția pro-reformă pe care partidele o enunță acum să fie urmată cu adevărat în activitatea guvernamentală. Sunt convins că societate românească va profita de acest moment de reflecție neașteptat și va găsi resursele în integralitatea ei pentru a schimba ce e de schimbat”, a declarat Nicuşor Dan într-o conferinţă de presă organizată la Primăria Capitalei.

Gigi Becali a comis în trecut un derapaj la adresa lui Nicuşor Dan

Supărat că Primăria Capitalei organizează vara concerte, Gigi Becali a comis un derapaj la adresa primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan. Becali l-a numit „tralalache” pe Nicuşor Dan.

Primarul Capitalei a avut atunci un răspuns diplomat pentru Becali. Nicuşor Dan preciza că Primăria Capitalei va continua să organizeze concerte în timpul verii. Totodată, el sublinia că Primăria a avut mereu o relaţie corectă cu Gigi Becali şi FCSB.

„Dacă ăla e tralalache și bagă concerte pe Arena Națională cât sunt meciuri… Nu există așa ceva în Europa”, a fost atacul pe care l-a lansat Gigi Becali în vara lui 2023 la adresa primarului Capitalei, Nicuşor Dan.

„Dincolo de aceste declarații, relația noastră cu FCSB a fost una corectă. Din momentul în care am reglat cu datoriile și am agreat să se plătească înainte, relația este una foarte corectă cu clubul. Un stadion este o construcție, iar o construcție are nevoie de întreținere. Un stadion are instalații, care au nevoie de lucrări de întreținere. Este complicat și de asta e important să avem evenimente”, declara Nicuşor Dan, citat de gsp.ro.