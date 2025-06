Acuzaţii devastatoare ale lui Ion Ţiriac: "I-am declarat gangsteri" Magnatul a provocat un adevărat cutremur - Antena Sport

Acuzaţii extrem de grave lansate de către Ion Ţiriac. Unul dintre cei mai bogaţi români a provocat un adevărat cutremur în lumea sportului. Asta după ce i-a făcut praf pe cei mai importanţi oameni care au condus destinele sportului laa nivel mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ion Ţiriac nu îi uită pe cei care au privat România de o medalie la Jocurile Olimpice de la Sidney. Magnatul a fost preşedintele Comitetului Olimpic atunci când Andreea Răducan a pierdut medalia la Olimpiada din Australia.

Ion Ţiriac s-a dezlănţuit

Ion Țiriac vorbeşte şi lansează acuzaţii fără menajaamente după ce Andrea Răducan a pierdut medalia olimpică în 2000 din cauza unei pastile de răceală. Ţiriac nu l-a iertat nici acum pe Juan Antonio Samaranch, fost șef al Comitetului Olimpic Internațional. Mai mult, a pus momentul Sydney 2000 într-un context mai larg. Nu a uitat-o nici pe Mihaela Melinte, una dintre atletele mari ale României de după 1989.

Țiriac nu s-a ferit de cuvinte atunci când i-a caracterizat pe cei care i-au luat medalia Andreei Răducan. ”Eu nu pot să dau sfaturi și nu am dat la nimeni. Am spus: `Asta aș fi făcut, dacă eram în situația aia`. Și aia am făcut când am fost în situația aia, la Sydney 2000. I-am declarat pe toți gangsteri. Public.

Cu toate că unul dintre cei mai buni prieteni ai mei a fost Samaranch. O viață întreagă… Și am respectul, îmi ridic pălăria. A schimbat lumea sportului. Noi am pățit-o la Sydney, nu numai cu Răducan (n.r.- Andreea Răducan), ci și când ne-a scos atleta din stadion (n.r.- Mihaela Melinte), când venise să arunce.