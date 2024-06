"Nu sunt pe drumuri!" Din ce fac bani, de fapt, băieţii lui Leornard Doroftei: "I-am chinuit!" - Antena Sport

Galerie (51) Din ce fac bani, de fapt, băieţii lui Leornard Doroftei Leonard Doroftei, în timpul unui interviu - Hepta Iată din ce fac bani, de fapt, băieţii lui Leornard Doroftei. Fostul campion, între timp plecat în Canada, are 3 copii, dintre care doi băieți. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Doroftei a dezvăluit cu ce se ocupă Adrian și Alexandru, după mutarea în Canada, care s-a produs în 2019. Fostul mare sportiv a spus că cei doi și-au ales un drum diferit în viață. Din ce fac bani, de fapt, băieţii lui Leornard Doroftei Chiar dacă inițial s-a scris că fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, Adrian a devenit milionar, marele nostru campion a ținut să menționeze că acesta nu are, momentan, o afacere de „milioane”. Totuși, Doroftei și-a asigurat fanii că fiul cel mare are un loc de muncă și că „nu este pe drumuri”. În schimb, Alex, fiul mijlociu, are un loc de muncă în domeniul IT și s-a întors deja în România! Reclamă

Chiar Leonard Doroftei a reconuscut că și-a „chinuit” copii cu mutarea în Canada. În urmă cu puțin timp, „Moșul” a dezvăluit că fiica sa, de o frumusețe rară, a luat deja decizia de a reveni în țară.

”Acum privind în urmă, i-am chinuit (n.r. pe copiii săi cu mutarea în Canada), i-am rupt din școala lor, din anturajul lor, și eu am fost alături de ei și ei de mine, asta înseamnă să fii o familie, acum, pentru că fata vrea în România… Alex cel mijlociu s-a întors deja în România.

Come on, come on (n.r. haide, haide), de cel mare (n.r. presa a scris că e milionar), el a vorbit tot timpul despre afaceri, bussines, dar între a vorbi și a fi mai e, trebuie să aștepți, nu vine peste noapte, nu umblă câinii cu covrigii în coadă. Și sunt și afaceri bune, și afaceri rele, poți să câștigi, poți să și pierzi.

Au job-uri, amândoi (n.r. băieții lui), Adrian are job, nu e pe drumuri, Alex este în IT, el știe ce vrea, a terminat facultatea de fizică. Vanessa se va întoarce, să termine liceul și vine să facă facultatea”, a spus Leonard Doroftei, în cadrul unui podcast, citat de iamsport.ro. Lovitura uriaşă pe care vrea să o dea fiica lui Leonard Doroftei Lovitura uriaşă pe care vrea să o dea fiica lui Leonard Doroftei. Superba Vanessa este unica fiică a fostului campion mondial de box şi este de o frumuseţe uimitoare. Vanessa a fost şi un elev model. Mai are două săptămâni până termină liceul şi vrea să revină în România ca să studieze la Facultatea de Medicină sau la Drept. VEZI IMAGINI CU FIICA LUI LEONARD DOROFTEI ÎN GALERIA FOTO DE LA FINALUL ARTICOLULUI Mai mult, Leonard Doroftei a spus că familia sa este pe cale de a reveni definitiv în România. Copiii şi, mai ales, fiica sa, insistă să revină în România. „Fiecare e cu drumul lui, Vanesa este acum în vacanță, în România, ea își termină liceul, mai are cam două săptămâni ca să își poată finaliza examenele pentru sfârșit de liceu. Apoi se întoarce în România, ea nu vrea să trăiască în Canada. În cinci ani de zile ea nu știu dacă a ieșit de două ori din casă, adică cu prieteni, decât cu noi. A zis Stop! Pentru ea aici e acasă. Sperăm să fie studentă la Medicină sau la Drept”, a spus Leonard Doroftei la o televiziune, conform libertatea.ro.