Lovitura uriaşă pe care vrea să o dea fiica lui Leonard Doroftei: "Mai are cam două săptămâni! A zis 'Stop'!" - Antena Sport

Lovitura uriaşă pe care vrea să o dea fiica lui Leonard Doroftei. Superba Vanessa este unica fiică a fostului campion mondial de box şi este de o frumuseţe uimitoare. Vanessa a fost şi un elev model. Mai are două săptămâni până termină liceul şi vrea să revină în România ca să studieze la Facultatea de Medicină sau la Drept. Lovitura uriaşă pe care vrea să o dea fiica lui Leonard Doroftei Mai mult, Leonard Doroftei a spus că familia sa este pe cale de a reveni definitiv în România. Copiii şi, mai ales, fiica sa, insistă să revină în România. „Fiecare e cu drumul lui, Vanesa este acum în vacanță, în România, ea își termină liceul, mai are cam două săptămâni ca să își poată finaliza examenele pentru sfârșit de liceu. Apoi se întoarce în România, ea nu vrea să trăiască în Canada. În cinci ani de zile ea nu știu dacă a ieșit de două ori din casă, adică cu prieteni, decât cu noi. A zis Stop! Pentru ea aici e acasă. Sperăm să fie studentă la Medicină sau la Drept", a spus Leonard Doroftei la o televiziune, conform libertatea.ro. Momentul în care Leonard Doroftei i-a redus la tăcere pe canadieni Momentul în care Leonard Doroftei i-a redus la tăcere pe canadieni a venit atunci când „Moşul" a făcut şcoala de antrenori la Quebec. Practicanţii au fost nevoiţi să îşi spună palmaresul.

Atunci când a venit rândul lui Dorin, canadienii au rămas mască, întrebându-se ce caută un fost campion mondial printre ei. În toamna lui 2023, Doroftei a devenit antrenor cu acte în regulă, în Canada, astfel că putem fi siguri că am ratat potenţialul uriaş al lui Leonard de a găsi noi campioni pentru ţara noastră, pierderea fiind una uriaşă.

„Am făcut școala de antrenori în Quebec, eram cel mai bătrân cursant. Am luat-o de la zero, dar pentru mine erau amintiri din copilărie. Când au văzut ce fac, profesorii au început: „Daaa, dar el e din Europa!”.

Trebuia să ne spunem palmaresul. Când a venit rândul meu, m-am ridicat în picioare și le-am spus: „Bam, bam, bam!”. S-au uitat toți la mine și au făcut: „What the fuck are you doing here, man?” (n.r. – ce dracu’ cauți tu aici?)”, a spus Doroftei, citat de gsp.ro, cu câteva luni în urmă.

