"M-a întrebat Hagi de el" Gigi Becali trimite un jucător la Farul, după Shkendija - FCSB: "Să-l ia Gică" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este pregătit să facă schimbări după înfrângerea din Macedonia de Nord. Campioana României a pierdut prima manşă, de pe terenul celor de la Shkendija, în turul 2 preliminar Europa League, scor 0-1. Meciul retur se joacă miercuri, 30 iulie, de la ora 20:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Imediat după meciul cu Shkendija, Gigi Becali a anunţat că Ovidiu Perianu nu va mai evolua pentru FCSB, fiind dezamăgit de modul în care acesta a evoluat în Macedonia de Nord.

Gigi Becali îl trimite pe Ovidiu Perianu la Farul după Shkendija – FCSB

Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că a vorbit cu Gică Hagi despre Ovidiu Perianu şi că sunt şanse ca acesta să meargă la Farul, în condiţiile în care nu va mai evolua pentru FCSB

“Am greșit, într-un fel, mi-a prins bine. Nu are ce căuta Perianu în echipa asta, e și el om, dar nu are ce căuta în echipa asta. Nici Ștefănescu nu are ce să caute, am dat 1,3 milioane, e cuminte, dar n-are ce să caute. I-am zis lui Mihai, să nu mai fie în lot, că am zis mereu să-l încerc.

Tot jocul l-a distrus numai el, Perianu. Dacă juca Chiricheș, tot dădeam un gol. Toate mingile… nu-l atacă nimeni și dă mingea în OUT. Lent, nimic. I-am zis lui MM, lui Iașco, să-l ia Gică. I-am zis lui Mihai să-l scoată de pe listă. Să-l ia Farul. M-a întrebat Gică de el”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.