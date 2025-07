Gigi Becali a propus un jucător la Dinamo pentru 300.000 de euro. "Am vorbit deja cu Nicolescu" - Antena Sport

“I-am dat telefon lui Nicolescu de la Dinamo să-mi dea 300.000 pe Ștefănescu. Acum m-a sunat, din punctul meu de vedere, am vorbit cu staff-ul, da, putem vorbi cu jucătorul. Decât să-l am pe Ștefănescu, mai bun e Edjouma.

Gigi Becali nu a avut milă de Ovidiu Perianu şi de Marius Ştefănescu şi a anunţat că-i va scoate din echipă. Alexandru Băluţă şi Malcom Edjouma vor reveni la FCSB, pentru returul cu Shkendija care va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, pe 30 iulie.

“Am tras nişte concluzii. O să ne calificăm, bine că s-a întâmplat acum, ca să ştiu ce am de făcut. Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Că vine la antrenamente, că e super Perianu şi îl bagi să joace. Dar nu are ce căuta la echipa asta.

Vrei să fac scandal? De azi nu mai e la echipă. Şi nici Ştefănescu. Cu asta basta. Îi aduc pe Băluţă şi Edjouma şi ies Perianu şi Ştefănescu, e ordinul meu. Şi gata”, a spus Becali, marţi seară.