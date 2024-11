Pensia umilitoare pe care o primeşte de statul român marele rival al lui Gigi Becali: "Mi-am rupt picioarele, asta este" - Antena Sport

Tudorel Stoica s-a poziţionat în ultimii ani într-un critic vehement al lui Gigi Becali, în scandalul de identitate dintre CSA Steaua şi FCSB. Fostul căpitan al „Generaţiei de Aur” a celor de la Steaua nu ratează nicio ocazie îl a-l ataca pe Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tudorel Stoica a făcut o dezvăluire neaşteptată despre pensia pe care o primeşte lună de lună de la statul român. Deşi are grad de maior în rezervă, Tudorel Stoica a dezvăluit că are o pensie infimă.

„Tu știi cât am eu pensie? 2.000 lei! Am jucat de mi-am rupt picioarele, asta este. Am ieșit maior în rezervă. Problema este că nu am fost favorizați, am câștigat bani, pentru că am făcut performanță„, a spus Tudorel Stoica, la „Un Podcast„.

Tudorel Stoica este unul dintre cei mai mari fotbalişti din istoria Stelei. Acesta a jucat 15 ani la Steaua, timp în care a câştigat 14 trofee, printre care Cupa Campionilor Europeni şi Supercupa Europei.

Tudorel Stoica, unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Gigi Becali

În ultimii ani, Tudorel Stoica a devenit cel mai aprig contestatar al lui Gigi Becali. Fostul căpitan al Stelei nu a ratat niciun moment să nu-l atace pe patronul de la FCSB. Nici după titlul câştigat sezonul trecut, Tudorel Stoica a fost extrem de dur cu cei de la FCSB.