Tudorel Stoica, dezvăluiri despre Valentin Ceauşescu! Ce le-a spus despre blaturi jucătorilor care au cucerit Cupa Campionilor! - Antena Sport

„Unul dintre artizanii care ne-au susţinut necondiţionat în a câştiga Cupa Campionilor (n.r.: despre Valentin Ceauşescu). Mereu ne spunea că avem valoare, că putem câştiga Cupa Campionilor. Când aveam evoluţii mai slabe ne certa, ne spunea că dacă vrei să câştigi Cupa Campionilor nu trebuie să joci de nivelul fotbalului românesc, trebuie să îl depăşim”, a declarat Ştefan Iovan.

„Şi ne mai spunea ceva, că nu trebuie să aranjăm niciodată meciuri, că dacă dânsul va afla vreodată că am aranjat un meci nu va mai veni niciodată la noi. Moţăţei e de faţă, noi nu am aranjat meciuri, noi am făcut performanţă”, a subliniat Tudorel Stoica.

„Dacă mai câştigam o Cupă a Campionilor nu mai avea rost, nu mai stăteam noi de vorbă cu voi”

Tudorel Stoica a punctat că, în afară de Cupa Campionilor, Steaua a mai cucerit în acea perioadă a anilor ’80 Supercupa Europei şi a mai jucat o finală de Cupa Campionilor, în 1989, pierdută cu AC Milan, cu 4-0. Totodată, Tudorel Stoica a susţinut că, dacă exista VAR în perioada aia, Steaua ar fi cucerit şi Cupa Intercontinentală.

„Voi sunteţi nemulţumiţi că nu am mai câştigat (n.r.: o altă Cupă a Campionilor), dar am mai câştigat o Supercupă a Europei, dacă exista VAR-ul, câştigam şi Cupa Intercontinentală. Am mai jucat încă o semifinală şi încă o finală, dacă nu sunteţi mulţumiţi nici cu lucrul ăsta…

Dacă mai câştigam o Cupă a Campionilor nu mai avea rost, nu mai stăteam noi de vorbă cu voi, glumesc…”, a spus Tudorel Stoica.

Valentin Ceaușescu, apariție de senzație la petrecerea generației „Steaua 1986”. Cum a ajuns să arate la 76 de ani Valentin Ceaușescu a avut o apariție de senzație la petrecerea generației „Steaua 1986”. Creatorul celei mai bune formații a roș-albaștrilor nu a lipsit de la petrecerea organizată de jucătorii din acea perioadă. Pe data de 7 mai 2024, gloriile clubului Steaua București au sărbătorit 38 de ani de la ridicarea Cupei Campionilor Europeni. Pe data de 7 mai 1986, roș-albaștrii o învingeau pe Barcelona, la Sevilla, cu scorul de 2-0, după loviturile de departajare. Legendele echipei din Ghencea s-au adunat în București pentru o petrecere, cu ocazia celebrării evenimentelor de la Sevilla. Printre cei care au venit se numără, în afară de Stoica şi Iovan, Victor Piţurcă sau Adrian Bumbescu. Bumbescu a trimis „săgeţi” către Gigi Becali şi FCSB. „Se laudă cu al 27-lea titlu. Nu e, au vreo 4, 5 sau 6, nu ştiu”, a spus Bumbescu. La această petrecere a fost invitat și Valentin Ceaușescu, „creatorul” generației „Steaua 1986”. Ajuns la 76 de ani, acesta a fost surprins de reporterii Antena Sport în momentul în care se pregătea să intre în sala în care urma să înceapă evenimentul. (VEZI AICI IMAGINI RARE CU VALENTIN CEAUȘESCU) Valentin Ceauşescu a fost arestat chiar în ziua în care părinţii lui au fost executaţi, 25 decembrie 1989, fiind acuzat de subminarea economiei naţionale. A fost ţinut în detenţie la Domneşti până în luna august a anului 1990, atunci când a fost eliberat.

