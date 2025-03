Răsfăţ total pentru Costin Gheorghe şi superba sa soţie, fiica unui milionar din România. Unde au apărut cei doi - Antena Sport

Galerie (36) Colaj Instagram Costin Gheorghe şi soţia sa, superba Maria, au avut parte de o vacanţă de vis în aceste zile. Cei doi s-au răsfăţat pe plajele din SUA. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Maria şi Costin Gheorghe au făcut senzaţie cu pozele postate pe reţelele de socializare. Maria a atras toate privirile cu silueta sa perfectă. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO) Răsfăţ total pentru Costin Gheorghe şi superba sa soţie La finalul anului 2023, Costin Gheorghe s-a cununat religios cu maria, care este fiica unui milionar din România. Fostul jucător de la Sportul Studenţesc s-a cununat religios cu Maria Cuşu, la doar două săptămâni după ce a cerut-o de soţie. Maria Cuşu este fiica unui cunoscut milionar din România, Dumitru Cuşu. Sora lui Costin Gheorghe, cântăreaţa Elena Gheorghe, a întreţinut atmosfera la petrecere. Costin Gheorghe şi Maria Cuşu au încins ringul de dans până dimineaţa, au scris cei de la spynews.ro. Costin Gheorghe şi Maria Cuşu se iubesc enorm. „Da, este adevărat. Sunt într-o relație cu Maria (n.r. Cușu). Trăim momentul și ne bucurăm de fiecare clipă. Deja ne-am mutat împreună. Formăm un cuplu de patru, cinci luni. E devreme să vorbesc acum de căsătorie sau alte planuri. Suntem fericiți și ne înțelegem perfect. Ema (n.r. fetița din prima căsătorie a lui Costin Gheorghe) chiar a fost la noi, totul a fost perfect”, spunea în urmă cu cîteva luni Costin Gheorghe pentru cancan.ro. Reclamă

Farsă de zile mari la Sportul! Costin Gheorghe a căzut victimă colegilor din Regie

Nici nu a apucat să plece bine în cantonament, cu echipă, că Gheorghe a ”și furat-o”. ”Greii” vestiarului i-au făcut o farsă de zile mari. Când să se urce în autocar, Costin a fost trimis să ia targa din vestiar.

”Noi plecam cu avionul. Când am ajuns la autocar, ne pregăteam să plecăm din Regie, Mazilu sau Bălan, nu mai știu care, mi-au zis să mă duc să iau targa: alo, copile, du-te și ia targa din vestiar, că am uitat targa, cum să plecăm fără targă? Eu, copil fiind, m-am dus.

L-am mai luat pe un coleg cu mine. Când am ajuns la vestiar, era totul închis, vă dați seama, dacă urma să plecăm. Era și o ploaie torențială. Eu ce am zis, nu pot să mă întorc fără targă, mă omoară ăștia. Am intrat pe geamul de la baie și mă chinuiam să scot targa din vestiar, am reușit în cele din urmă și am mers, cu targa pe cap, la autocar.

