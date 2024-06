"Românul ăsta mare şi prost" Multimilionarul care l-a jignit incalificabil pe Ilie Năstase soseşte în România! - Antena Sport

Multimilionarul care l-a jignit incalificabil pe Ilie Năstase, Andre Agassi, soseşte în România! Agassi şi soţia lui, Steffi Graf, vor juca un demonstrativ la Cluj împotriva perechii Simona Halep – Andrei Pavel.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul dintre Steffi Graf / Andre Agassi şi Simona Halep / Andrei Pavel se va disputa sâmbătă, de la ora 18:00, în cadrul Sports Festival.

„Românul ăsta mare şi prost” Multimilionarul care l-a jignit incalificabil pe Ilie Năstase soseşte în România!

Steffi Graf şi Andre Agassi au împreună 30 de turnee de Grand Slam cucerite. Agassi a cucerit 8, în timp ce soţia lui, Steffi Graf, a câştigat 22 de turnee de Grand Slam. Ambii au fost lideri mondiali, ca şi Simona Halep.

”A fost o surpriză foarte mare și pentru mine că m-au chemat. Mă bucur tare mult că s-au gândit la mine, mai ales în această perioadă care nu este ușoară deloc. M-am bucurat nespus pentru venirea lui Andre și a lui Steffi, pentru că sunt oameni deosebiți.

Am avut șansa să-i întâlnesc, am avut șansa să mă antrenez cu ei și am avut șansa să am discuții legate de tenis, de emoții, de presiune. Totul a fost la Las Vegas, când eram împreună cu Darren Cahill, și m-a bucurat din suflet să am șansa să împart terenul cu ei aici la noi. A fost foarte bine să fiu cu ei pe teren atunci, Steffi nu greșește deloc, slice-ul ei nu este deloc ușor de returnat.