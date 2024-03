Scandal de proporţii în lumea interlopă! Temutul "Beleaua" dezvăluie că a avut o relaţie cu soţia fratelui său! - Antena Sport

Reclamă

Mai mult, acum a venit cu acuzaţii uluitoare, în clanul Corduneanu existând de mult timp divergenţe între familia lui Adrian, zis „Beleaua”, şi familia lui Petronel.

”Alina asta e cumnata noastră! A fost a mea. Am băgat-o prin anii 99-2000 într-un videoclip. Am luat-o și pe ea, am mai luat vreo 10 femei, le-am băgat acolo, să dea bine pe videoclip, hip-hop, cum era atunci… În fine, de acolo, știi cum e, le-am împărțit, tu ia-o pe aia, tu pe aia… Eu am luat-o pe ea, am avut vreo două-trei întâlniri cu ea, ea era cine e, făcea și Japonia, o face și acum, dar, în fine, e treaba ei, să fie sănătoasă, dar de atunci a încercat să mă corupă să intre în familia Corduneanu.

I-am dat-o și lui frate-miu (n.r. Petronel), el s-a îndrăgostit de ea, că i-a făcut capul mare, s-au cuplat, el și-a lăsat femeia lui bună, cumnata noastră, cu doi copii făcuți din dragoste. A luat-o pe asta, ea a început să-i impună, ușor-ușor, multe. Și-a lăsat copiii, le-a luat casa, i-a lăsat pe drumuri”, a declarat Adrian Corduneanu pentru cancan.ro.

Costel Corduneanu a fost operat cu succes

Costel Corduneanu a fost, recent, operat cu succes pe inimă. El se afla de doi ani pe o listă de transplant de inimă, dar nu s-a găsit niciun donator.

Medicii au găsit o altă soluţie, neputând efectua un transplant. Soţia lui Costel Corduneanu, Graţiela, a anunţat că liderul clanului Corduneanu este bine şi că se reface în urma operaţiei.

”Costel nu este așa de grav, e adevărat, nu vă mint, a fost operat, dar totul decurge bine, este normal. Se recuperează încet, încet, e o operație de inimă, până la urmă. Toată lumea știe că era propus spre transplant de inimă, era pe listă de doi ani. Acum a ajuns în punctul în care trebuia să facă operația. Dar în niciun caz nu se zbate între viață și moarte”, a declarat Graţiela Corduneanu pentru sursa citată. Costel Corduneanu a participat alături de Leonard Doroftei la Jocurile Olimpice de la Barcelona şi Atlanta Costel Corduneanu a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Barcelona (1992) şi de la Atlanta, din 1996. El i-a cunoscut la Jocurile Olimpice pe Leonard Doroftei şi pe Laura Badea, cu care s-a şi împrietenit. Până să devină lider interlop, Costel Corduneanu a fost unul dintre cei mai valoroşi luptători ai României. El a fost campion mondial la cadeţi şi vicecampion european la lupte. La Jocurile Olimpice de la Barcelona s-a clasat pe locul 9, iar la Jocurile Olimpice de la Atlanta s-a clasat pe locul 14.

