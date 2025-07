Gigi Becali a "distrus" doi jucători, după ce FCSB a fost învinsă de Shkendija: "Nu vor mai fi la echipă" - Antena Sport

Gigi Becali a “distrus” doi jucători, după ce FCSB a fost învinsă e Shkendija, scor 0-1, în prima manşă a turul doi preliminar de Champions League. Patronul campioanei i-a făcut praf pe Ovidiu Perianu şi pe Marius Ştefănescu.

Cei doi jucători au fost trimişi în teren în minutul 63, atunci când au fost înclocuiţi Darius Olaru şi Marius Ştefănescu.

Gigi Becali a “distrus” doi jucători, după ce FCSB a fost învinsă de Shkendija

Gigi Becali nu a avut milă de Ovidiu Perianu şi de Marius Ştefănescu şi a anunţat că-i va scoate din echipă. Alexandru Băluţă şi Malcom Edjouma vor reveni la FCSB, pentru returul cu Shkendija care va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, pe 30 iulie.

“Am tras nişte concluzii. O să ne calificăm, bine că s-a întâmplat acum, ca să ştiu ce am de făcut. Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Că vine la antrenamente, că e super Perianu şi îl bagi să joace. Dar nu are ce căuta la echipa asta.

Vrei să fac scandal? De azi nu mai e la echipă. Şi nici Ştefănescu. Cu asta basta. Îi aduc pe Băluţă şi Edjouma şi ies Perianu şi Ştefănescu, e ordinul meu. Şi gata.