Schimbări drastice în topul bogaţilor României! Averea Ion Ţiriac, în picaj. Americanii au făcut toate calculele - Antena Sport

„În primul rând cu bogăţia, v-am mai spus-o şi o repet. Eu am fost bogat în ziua în care am intrat în restaurant şi nu m-am mai uitat la preţul meniului, atunci am fost bogat. În rest, după aceea, aduni bani pentru că munceşti sau eşti mai norocos decât alţii, nu mai deştept, asta când ajunge? Se spune că nu ajunge niciodată bogat, bogat”, a declarat Ion Ţiriac, în urmă cu mai mult timp.

Declaraţie surprinzătoare făcută de Ion Ţiriac: „Am 33 de copii”

Ion Țiriac a fost căsătorit o singură dată, cu Erika Braedt, dar căsnicia fostului mare jucător de tenis a rezistat numai doi ani. În momentul nunții, Ion avea 24 de ani, iar Erika era cu cinci ani mai tânără. Fostul mare jucător de tenis nu s-a mai recăsătorit. A avut mai multe relații, care au făcut vâlvă. Printre cele mai cunoscute sunt cele cu handbalista Victorița Dumitrescu, cântăreața Ana Maria Ferentz, manechinul Mikette von Issenberg, și cu jurnalista de origine egipteană Sophie Ayad.

Fostul jucător de tenis îl are pe Alexandru Ion din relația cu fostul fotomodel Mikette Von Issenberg. Karim și Ioana Natalia sunt rodul relației cu jurnalista egipteană Sophie Ayad.

Totuşi, fostul mare jucător de tenis a făcut o declaraţie extrem de controversată. Le mărturisea jurnaliştilor italieni că, deşi are 3 copii legitimi, consideră că are mult mai mulţi. Anunţase chiar că îşi va împărţi averea în 33 de părţi egale.

„Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toată lumea va primi aceeași sumă”, le-a declarat Ion Țiriac jurnaliștilor italieni de la rosario3.com.