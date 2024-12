Care e, de fapt, averea lui Ion Ţiriac - Antena Sport

Galerie (25) Ion Ţiriac / Hepta Forbes România a oferit cea mai nouă estimare a averii lui Ion Ţiriac. Miliardarul român se află pe locul 2 în topul bogaţilor din ţara noastră, după fondatorii Dedeman, Adrian şi Dragoş Pavăl. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Forbes România estimează că Ion Ţiriac are o avere de 11 miliarde de lei (2.2 miliarde de euro). Astfel, averea lui Ion Ţiriac este în creştere faţă de ultima estimare, cea a Forbes International, de 2.1 miliarde de dolari. Ion Ţiriac are o avere de 11 miliarde de lei „Fost sportiv de performanță, Ion Țiriac este cel mai cunoscut om de afaceri din România, mai ales la nivel internațional. El a transformat succesul din sport într-o carieră impresionantă în afaceri. Ion Țiriac se află printre cei mai bogați oameni din lume, fiind prezent în fiecare din ultimii 15 ani în clasamentul Forbes al miliardarilor planetei”, relatează forbes.ro. Ion Ţiriac declara la începutul acestui an că i-a cedat toate afacerile fiului său Ion Alexandru Ţiriac. Fostul tenismen român susţinea că se mai ocupă doar de proiectele Fundaţiei Ţiriac, ce ţin de sport. Reclamă

Ion Ţiriac şi fiul său, Ion Alexandru Ţiriac, au colaborat şi în ceea ce priveşte maşinile pe care le-au primit olimpicii români din partea Fundaţiei Ţiriac.

„Mi s-a simplificat puțin viața în România, pentru că am grijă numai de fundație, fundație, fundație. Restul businessului, e Ion Ion (n.r. Ion Alexandru Țiriac), are treaba lui, o face bine, stă 6 luni în Emirate, stă 3 luni aici, 3 luni în altă parte. Își crește copiii, e foarte în regulă. Nepoții mei sunt în regulă și ei, sunt băieți mari. Alexandru are 16 ani, 1.95 m și 48 la picior. Ce vrei? Mai mult de atât nu puteam să fac”, declara Ion Ţiriac pentru gsp.ro.

