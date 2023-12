"Spaima loteriei", război incredibil cu Poliţia! Îi acuză pe poliţişti că i-au făcut dosar penal fără motiv: "A fost răzbunare" - Antena Sport

Reclamă

Stelian Ogică susţine că unul dintre oamenii legii ar fi vrut să se răzbune pe el. „Spaima loteriei” a descris pe larg ce s-a întâmplat în acest caz, din punctul lui de vedere.

„Am demonstrat cu documente faptul că am dreptate și că dețineam o dovadă cu drept de conducere în momentul în care agenții de circulație mi-au făcut dosar penal, susținând că aș fi șofat fără permis. Procurorii au clasat dosarul, așa că mă voi îndrepta pe cale legală împotriva polițiștilor care au comis abuzul. La IPJ Giurgiu s-a deschis deja o anchetă internă. Am explicat că a fost vorba de o răzbunare din partea unuia dintre agenți, iar superiorii fac verificări și, probabil, vor aplica sancțiuni disciplinare”, a declarat Stelian Ogică pentru spynews.ro.

„N-a fost capabil să îl prindă pe ăla şi îşi varsă frustrarea pe mine”

Stelian Ogică îl acuză pe un poliţist de abuz în serviciu. „Spaima loteriei” crede că respectivul poliţist a vrut să se răzbune pe el după un episod pe care acum Stelian Ogică l-a povestit.

„Totul a plecat de la un agent care a vrut să se răzbune! A fost o răzbunare, din partea unui motociclist de la Poliția Rutieră Mihăilești. În urmă cu un an și ceva, s-a făcut de râs în fața colegilor. Atunci, el a urmărit prin tot județul o mașină care semăna cu mașina pe care o conduceam eu. Le-a zis tuturor că eu aș fi fost la volan. A chemat întăriri și l-a urmărit pe șoferul acela ore în șir, până când a decis, în mod rușinos, să renunțe. (…) N-a fost capabil să îl prindă pe ăla și își varsă frustrarea pe mine. El probabil încă trăiește cu impresia că eu eram la volan atunci. (…)

În acest context, pe 14 august, în timp ce circulam regulamentar, l-a pus pe un coleg să mă oprească și să-mi facă dosar penal. Când m-au oprit, m-au verificat în baza de date și mi-au pus etilotestul și, evident, a ieșit zero. M-au acuzat că aș fi circulat fără permis, însă aveam dovadă de la Brigada Rutieră, cu drept de circulație. Când am realizat că sunt porniți să-mi facă dosar penal, n-am mai insistat să le explic faptul că vor comite un abuz… I-am lăsat să-și facă damblaua. Însă, în prezent, din cauza lor, nu am voie să conduc. Voi sesiza toate instituțiile competente și voi solicita să mi se facă dreptate, iar dacă se va constata că s-a comis un abuz, vreau ca autorul sau autorii să plătească!”, a mai declarat Stelian Ogică pentru sursa citată.

Alexandra, soţia lui Stelian Ogică, e arbitru de fotbal Alexandra Ogică, soţia lui Stelian Ogică, care e cu 35 de ani mai tânără decât el, e arbitru de fotbal. Ea arbitrează în Liga 5 din Giurgiu. Alexandra a practicat şi sportul de performanţă. Până să se apuce de arbitraj, Alexandra a fost handbalistă. „Vreau sa rămână o enigmă cum ne-am cunoscut. Meseria ei este foarte specială, foarte grea, poate cea mai grea din lume și sper ca într o zi sa fie numarul 1. O viață întreagă am fost infidel însă in momentul prezent pot spune că sunt cel mai fidel. Nicio ispită nu mă poate dezechilibra”, spunea Ogică pentru fanatik.ro. Stelian Ogică a devenit cunoscut în România la începutul anilor 2000, cânde a susţinut că a câştigat premiul cel mare la loto. Ogică a spus la acel moment că i s-a furat biletul. Până la urmă, Stelian Ogică s-a ales cu dosar penal. Stelian Ogică are legături puternice cu fotbalul. Fiica sa este soţia fostului jucător de la Dinamo, Adrian Ropotan. Şi Stelian Ogică a cochetat cu fotbalul. Acesta chiar a fost să dea probe la FC Naţional, în anii 90.