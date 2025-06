"Dobitoci am găsit peste tot". Românii care l-au scos din minţi pe Ion Ţiriac - Antena Sport

Lucescu are ca obiectiv calificarea României la World Cup 2026, competiţie ce va fi live în Universul Antena. Totuşi, locul 1 în Grupa H din preliminarii pare extrem de greu de obţinut în acest moment, speranţele noastre fiind legate mai degrabă de play-off-ul din luna martie 2026.

(n.r. – Au fost mulţi care l-au contestat şi au spus că ar trebui să plece, că are o vârstă) Dobitoci am găsit peste tot, nu ai ce să faci cu unii care judecă şi habar n-au ce să judece. Să se uite întâi în oglindă şi pe urmă să vorbească”, a spus Ţiriac.

“Îi urez mult succes lui Mircea Lucescu, nu are o slujbă foarte uşoară! El trebuie să aibă grijă nu de 11 cei care sunt pe teren, ci de încă alţi 11 care nu sunt pe teren şi pe care trebuie să îi pună împreună. Domnul Lucescu a mai demonstrat-o înainte şi îi urez numai succes şi să sperăm că vom avea şi de acolo o bucurie.

Ion Ţiriac (86 de ani) a vorbit despre situaţia în care se află naţionala lui Mircea Lucescu (79 de ani), lăsând să se înţeleagă că cel mai grea misiune pe care o are Il Luce este să îi mulţumească pe toţi tricolorii prezenţi la lot.

România este în acest moment pe locul 3 în grupă, la egalitate de puncte, 6, cu Austria, dar cu două meciuri mai mult disputate. Liderul grupei este Bosnia-Herţegovina, care are 9 puncte după 3 meciuri.

Mircea Lucescu rămâne la naţionala României

Chiar dacă în spaţiul public apăruse informaţia că Lucescu ar fi tentat să se despartă de echipa naţională, după eşecul cu Austria, Il Luce nu a lăsat loc de înterpretări după 2-0 cu Cipru.

“Voi construi o echipă puternică, de asta să fiți siguri! Nu mai vorbesc de nicio reconstrucție, v-am spus ce am avut de spus. Cine înțelege, înțelege. Vor fi multe interpretări, să le interpreteze ceilalți. Am spus, de când am venit, că vreau să construiesc o echipă națională cu jucători din campionatul României.